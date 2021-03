Après OVH, comment ils peuvent limiter la casse en cas de chute dans les SERP

L'impact en termes de positionnement dans les pages de résultat de l'incendie sur le site d'OVHCloud à Strasbourg est avéré. Pour les sites touchés, quelques actions peuvent aider à remonter rapidement la pente.

Beaucoup de sites français ont eu une mauvaise surprise le 10 mars au matin suite à l'incendie la veille d'une partie des serveurs de l'hébergeur cloud OVH. Heureusement, depuis, nombre d'entre eux ont refait surface. Mais qu'ils soient toujours hors-ligne ou revenus en code http 200, ces sites peuvent voir leur positionnement complètement chambardé par une absence de quelques jours dans les SERP. John Mueller, webmaster trend analyst chez Google, a donné des conseils pour permettre à Google de comprendre que le site est momentanément indisponible. Pour autant, les pages de résultat Google ont continué à s'actualiser. Le fournisseur de données de positionnement Sistrix a fourni au JDN des données illustrant la chute de quatre sites dans les résultats du moteur de recherche depuis l'incendie. Quelques conseils d'expert les accompagnent pour guider les référenceurs vers un retour à la normale.

Aux sites qui sont réapparus, Mathieu Chapon, fondateur de Search Foresight, conseille de "republier le sitemap.xml pour s'assurer de la bonne réindexation des pages, puis de renvoyer des signaux positifs en communiquant sur les réseaux sociaux sur ce qui s'est passé. Cela aura l'avantage de rassurer les clients, leur expliquer pourquoi le site a été inaccessible et générer de l'audience vers le site". Troisième étape, une campagne de netlinking : "obtenir des liens vers le site même si c'est vers la home page afin de montrer que le site n'est pas en fin de vie et reprend son dynamisme." L'expert SEO se montre optimiste : "Même si le site a été inaccessible pendant plusieurs jours, on peut espérer que Google va les repositionner en se rapprochant des positions précédentes". Cependant, il faudra demeurer prudent et "s'assurer dans les jours et semaines qui suivent que le site soit accessible voire même plus rapide car il restera sous la surveillance du moteur, pour vérifier que la panne ne revient pas. Rappelons que Google ne connaît pas l'origine de votre panne et va rester vigilant vis-à-vis de vos performances."

Le site Creavea est de retour en ligne depuis le 19 mars. © Sistrix

Le site Chien Vert est de retour en ligne depuis le 19 mars. © Sistrix

Les sites toujours hors-jeu, peuvent, comme le recommande John Muller, répondre en code http 503, qui indique un problème lié au serveur d'origine. Une solution néanmoins provisoire, car "avec le temps, cette réponse peut s'apparenter à une 404 et vous commencerez à perdre des positions au bout de 48 heures", précise Mathieu Chapon.

"Sur le site du Centre Pompidou toutes les pages ne renvoient pas vers un code 503. Le Googlebot n'a pas pu parcourir et indexer ces pages, et certaines renvoient maintenant vers un code d'erreur 404, ce qui est beaucoup plus dommageable pour le référencement", analyse Nicolas Audemar, country manager France chez Sistrix. "Les conséquences négatives en termes de référencement sont déjà visibles et le site perd des positions sur des requêtes pour lesquelles il faisait auparavant partie du top 10", ajoute le responsable France de Sistrix.

© Sistrix

© Sistrix

"L'idéal est de renvoyer le DNS du domaine vers une copie du site conservée sur une preprod hébergée sur un autre serveur ou une copie statique récupérée sur un CDN si vous avez le service", préconise le fondateur de Search Foresight. Dans le pire des cas, il reste encore la possibilité de récupérer au moins la page d'accueil depuis le site Archive.org pour présenter à minima une page en indiquant que le site subit une panne avec l'incendie d'OVH.

Le site Techniciens de santé est toujours en off au 22 mars. © Sistrix

En conclusion, Mathieu Chapon adresse une recommandation aux référenceurs pour mettre leur site à l'abri de ce type d'accident à l'avenir : "sauvegardez régulièrement votre site, sa base de données et ses images, créez-en des versions synchronisées sur votre version preprod/recette pour conserver en permanence une copie de ce dernier et assurez-vous que lorsque votre site est off, il répond en 503 et non en 200 ou en 404".