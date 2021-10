Infinite scroll : l'avis de 8 référenceurs français

Google déploie le scroll continu dans les résultats de recherche mobile. Quels sites en profiteront ? Quels KPI seront impactés ? Quelles conséquences pour les Ads ? La réponse des professionnels.

"Rendre la navigation dans les résultats de recherche plus fluide et plus intuitive", c'est en ces mots que Google évoque le déploiement du scroll continu sur son blog, appelé "infinite scroll" en anglais. Dans la pratique, cette fonctionnalité sera invisible pour les utilisateurs : une fois le bas de la première page de résultats atteint, la seconde page de résultats se chargera automatiquement à la suite, sans interruption ou clic nécessaire. Mais est-ce un changement significatif ? Les SEO français donnent leur avis sur la question.

Fabien Raquidel, consultant SEO

Pour le consultant SEO Fabien Raquidel, les grands gagnants de ce changement de scroll sont les sites comportant un nombre de pages important : "Des sites comme Picclick.fr ont tout à gagner car ils ont pas mal de pages positionnées en deuxième page et vont pouvoir peut-être mieux ressortir." Au niveau du CTR, Fabien Raquidel est cependant sceptique : "Les internautes vont peut-être scroller un peu plus mais ça ne fera pas une grande différence. La taille des écrans va beaucoup jouer à ce niveau-là, sur mon téléphone par exemple, je ne vois que les deux premiers résultats de la SERP." Autre point soulevé par l'expert, une augmentation du nombre de clics sur les Ads : "Si Google le déploie, c'est qu'ils sont gagnants quelque part. Ils auront peut-être plus d'Ads en page 2 vu que ça peut coûter moins cher et que la visibilité offerte par le scroll continu inciterait les annonceurs à y aller plus franchement."

Jean-Baptiste Bessière, Clustaar

Jean-Baptiste Bessière, consultant SEO chez Clustaar, consièdre cette nouveauté comme "anodine" même si "on pourra noter une légère augmentation du CTR sur des articles derrière la 10ème position qui sont pertinents sur le sujet." Pour lui, la vraie question va être de savoir comment les ads vont être imbriquées dans ce nouveau format. Point également soulevé par d'autres référenceurs comme Fabien Raquidel, on l'a vu, mais aussi Mathieu Chapon.

Nicolas Audemar, consultant SEO

Pour Nicolas Audemar, consultant SEO, Google veut améliorer la rétention des utilisateurs : "Ils sont en train de tester la vue en 3D d'images dans les SERP pour des produits. Si on ajoute à cela les avis, l'indication du prix et des stocks et le scroll continu, on sent que Google cherche à retenir les utilisateurs sur son moteur." Pour quelle raison ? "Google veut donner la bonne réponse car si l'utilisateur n'a pas sa réponse au bout de la première page, il arrête de chercher, en tout cas, sur ce moteur de recherche."

Dan Bernier, Inéolab

Pour Dan Bernier, consultant SEO chez Inéolab, le scroll infini va redistribuer les cartes dans les SERP. "C'est une bonne nouvelle pour les sites qui sont classés de la 11e place à la 30e, ça permettra de se sortir de la sacro-sainte 1ère page et des CTR associés", estime le professionnel. Néanmoins, l'expert émet un bémol : "Je me demande si Google ne va pas se rendre compte, en analysant les comportements des utilisateurs, qu'ils vont directement en bas de page pour voir la suite et qu'ils ne cliquent pas sur les pubs ! Je suis donc curieux de voir si la fonctionnalité va être gardée ou supprimé prochainement." Pour lui, le plus gros impact de cette nouveauté va se produire sur le taux d'impression, notamment pour certains sites présents en 2ème page qui devraient voir ce KPI exploser.

Audrey Schoonwater, Witamine

Audrey Schoonwater, fondatrice de l'agence SEO Witamine, considère cette annonce comme positive : "Plus de choix pour l'internaute, plus de chance d'apparaître pour les sites. La préférence de marque fera la différence." Les intentions de recherches vont jouer un rôle important pour l'experte : "Sur les requêtes comparatives, cela peut être significatif."

Mathieu Chapon, Search Foresight

Pour Mathieu Chapon, l'annonce du scroll continu n'était qu'une question de temps : "Il était temps, le scroll infini sur mobile c'est acquis par tout le monde : je pense aux sites e-commerce, aux réseaux sociaux et même à Qwant". Si l'intégration du scroll continu par Google coule de source, le fondateur de Search Foresight estime que Google a une idée derrière la tête : "Connaissant Google, s'ils le font, c'est qu'il y a un intérêt business derrière. Peut-être pour glisser des Ads entre les résultats organiques."

Sylvain Perronnet, Babbar.tech

Pour Sylvain Perronnet, le scroll infini aura un impact sur les sites présents sur les positions 8,9 et 10 : "Avec la pagination classique, on assiste à une sur-représentation des premières et dernières positions de chaque page. Avec le scroll infini, on pourrait assister à une baisse de CTR sur les dernières positions de l'ancienne première page." Néanmoins, cela représente une minorité de sites et le CEO de Babbar.tech estime que le scroll continu "n'aura pas un impact de fou sur quoi que ce soit." La vision de Sylvain Perronnet sur cette annonce est différente des réponses des autres experts : "Si Google limite le scroll continu à 4 pages, c'est qu'ils estiment que les résultats pertinents d'une SERP sont dans présents dans les 4 premières pages." Un autre point intéressant évoqué par l'expert est la redistribution du CTR dans les SERP, notamment car "le scroll sur mobile est bien moins impliquant que le scroll avec une souris."

Olivier Andrieu, Abondance

Pour le fondateur d'Abondance Olivier Andrieu, l'annonce de ce scroll continu n'est pas vraiment une surprise : "Cela fait plus de 10 ans que Google teste ce système". Une "nouveauté" que Google a repoussé maintes et maintes fois, donc.