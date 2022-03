SMX Paris 2022 : le JDN vous offre une remise de 15%

L'événement phare du SEO et du SEA se tiendra les 14 et 15 mars prochain à l'Etoile Business Center à Paris. Partenaire, le JDN vous fait bénéficier d'un code promo.

Le SMX Paris est de retour en chair et en os en 2022. L'évènement incontournable du SEO, du SEA et du SMO se tiendra les 14 et 15 mars prochains à l'Etoile Business Center à Paris. Au programme, 23 conférences, ponctuées de deux keynotes de speakers internationaux.

Lily Ray, director of SEO & head of organic research à Amsive Digital, ouvrira l'événement

La première keynote ouvrira le salon, le 14 à 9 heures. C'est à Lily Ray, director of SEO & head of organic research à Amsive Digital, qu'échoit cette lourde tâche. Elle reviendra sur les principales mises à jour de l'algorithme de Google en 2021 et début 2022 et surtout sur les meilleures stratégies de référencement à mettre en place. Le lendemain, c'est le CEO d'Optmyzr Frederick Vallaeys qui viendra expliquer à 10 heures comment différencier ses campagnes dans un monde du SEA dominé par l'automatisation.

On ne citera pas la totalité des 23 conférences prévues ni la cinquantaines d'intervenants. La totalité du programme est disponible ici. Mais on a quand même hâte de découvrir ce qui marche vraiment sur Google Discover, ou encore comment fabriquer la stratégie de contenu parfaite grâce aux datas sans parler des nouveautés dans le SEO e-commerce et de la génération de contenu assistée par IA. Et bien sûr de découvrir qui remportera la 5e édition des SEMY awards, qui récompensent les meilleurs talents du search marketing.

Et comme on est sûr que vous en avez autant envie que nous, le JDN, partenaire de l'évènement, fait bénéficier ses lecteurs d'un code promo offrant une réduction de 15% sur les pass. Voici le code : JDN22. Et voici la page pour vous inscrire. Y a plus qu'à.