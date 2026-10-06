Portée par Mistral AI, la French tech signe un mois de septembre record avec 3,78 milliards d'euros levés
Un total atteint en 38 opérations. L'intelligence artificielle, la medtech et la fintech ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.
Pour la rentrée, la French tech s'offre un nouveau record. En septembre, les start-up françaises ont réalisé 38 tours de table, pour un montant cumulé de 3,78 milliards d'euros. Il s'agit du total mensuel le plus élevé enregistré depuis 2016, année où le JDN a commencé à recenser les levées de fonds des jeunes pousses tricolores. Cette performance tient en réalité à Mistral AI, qui a récolté 3 milliards d'euros, soit la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up française.
A titre de comparaison, la French tech avait réuni 2,31 milliards d'euros en septembre 2025, portée là encore par Mistral AI et son 1,7 milliard d'euros levés. En excluant le méga-tour de la pépite française de l'IA, l'écosystème aurait tout de même levé 784 millions d'euros en septembre 2026. Un montant solide, qui aurait placé le mois au troisième rang des plus prolifiques de l'année.
Côté secteurs, l'intelligence artificielle arrive sans surprise en tête avec 3,08 milliards d'euros levés via 7 opérations. La medtech (136,5 millions d'euros ; 5 opérations) et la fintech (82,3 millions d'euros ; 6 opérations) complètent le podium. Peu actif ces derniers mois en termes de financement, le retail fait son retour dans le top 5 (13,9 millions d'euros ; 2 opérations).
|
Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Intelligence artificielle
|3079,9
|81,39%
|7
|Medtech
|136,5
|3,61%
|5
|Fintech
|82,3
|2,17%
|6
|Cybersécurité
|16,7
|0,44%
|3
|Retail
|13,9
|0,37%
|2
|Biotech / Greentech
|9,4
|0,25%
|2
|Legaltech
|6,5
|0,17%
|1
|Proptech
|1,9
|0,05%
|1
|Autres
|437,1
|11,55%
|11
|Total général
|3784,2
|100,00%
|38
Outre Mistral AI, d'autres belles opérations méritent d'être signalées. The Exploration Company, constructeur franco-allemand de véhicules spatiaux, a rassemblé 38 millions d'euros. De son côté, la medtech HighLife, qui développe des valves cardiaques, a levé 80 millions d'euros.
|
Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Mistral AI
|3000
|Samsung Electronics, Scale-up Europe Fund, ASML, Nvidia, PSG Equity, a16z, Belfius, BNP Paribas CIB, Bpifrance, Carmignac, DST Global, Eurazeo, General Catalyst, Headline, Hillspire, Index Ventures, Korelya Capital, Lightspeed, Nvidia, Phoenix Court's Solar fund, Salesforce Ventures
|Intelligence artificielle
|The Exploration Company
|387
|Bessemer Venture Partners, Atomico, Scaleup Europe Fund, Balderton, Plural, Cherry, Red River West, Omnes
|Autres
|HighLife
|80
|Sofinnova, Andera, Mérieux Equity Partners, Supernova, BNP Paribas Développement, Capricorn Partners, Critical Path Ventures, Pro Benefis Familiae, SPRIM Global Investments, Banque Européenne d’Investissement
|Medtech
|Kaiko
|49,5
|S&P Global, Alura Capital, BNP Paribas, Bpifrance, Broadridge, Canton Foundation, Coinbase Ventures, DRW Venture Capital, Nasdaq Ventures, Royal Bank of Canada, Stellar, Susquehanna Private Equity Investments, Anthemis, Point Nine, Revaia
|Fintech
|Implicity
|35
|Iris, Five Arrows, Crédit Mutuel Innovation, Bpifrance
|Medtech
|Arlequin AI
|28
|Redalpine, OTB Ventures, Bpifrance, Vsqaured Ventures, 10x Founders, Xaviel Niel, Zebox
|Intelligence artificielle
|Biolevate
|21
|Raise France, Orange Ventures, MSD Global Health Innovation Fund, Station F, EQT Ventures
|Intelligence artificielle
|Wealthcome
|15
|Breega, BlackFin Capital Partners
|Fintech
|Incepto Medical
|14
|Impactivist, LBO France, Karista, Bpifrance, Wille Finance
|Medtech
|Hackuity
|13,5
|Forgepoint Capital International, Bright Pixel, Bpifrance, Seventure Partners
|Cybersécurité
|Kheops
|12
|Odyssée Venture, Isai, Elaia
|Retail
|Inbolt
|11
|Shift4Good, Bridges Climate Transition Partners, BNP Paribas Développement, Ora Global
|Autres
|Rayon
|10
|Partech
|Intelligence artificielle
|Delos
|9
|Bpifrance, C4 Ventures, Founders Future
|Intelligence artificielle
|Primo
|8
|Global Founders Capital, Headline, Business Angels
|Autres
|Amoéba
|7,9
|Private
|Biotech / Greentech
|Graneet
|7
|Point Nine, Foundamental
|Autres
|Actionable
|6,9
|Hi Inov, Axeleo Capital
|Intelligence artificielle
|Marble
|6,5
|Smartfin, ADNEXUS, Passion Capital, 42Capital, Hexa
|Legaltech
|Olenbee
|6,4
|Go Capital, Business Angels
|Fintech
|Korben Robots
|6,2
|Tiresias Angels
|Autres
|Zeliq
|6
|The Moon Venture, Ora Global, Cleo Ventures
|Autres
|RelaiSanté
|6
|Ternel, Aquiti Gestion, Elaia, AFI Ventures
|Medtech
|Ed AI
|5
|Bpifrance, La Poste Venture, 50 Partners
|Intelligence artificielle
|Huscarl
|4,8
|FRST
|Fintech
|Opio
|4
|Frst, Seedcamp, GFC, Business Angels
|Fintech
|Lightspring
|3,1
|Atlantic, OVNI Capital, Concept Ventures, Ixcore, Plug and Play Ventures, Business Angels
|Autres
|Outline
|2,6
|Founders Future , 100in, Newschool VC, Business Angels
|Fintech
|BlackNut
|2,4
|Go Capital, Nestadio Capital, and business angels via GwenneG
|Autres
|AAIS
|2,2
|Generis Capital Partners, business angels
|Cybersécurité
|Revalue
|2,2
|Asterion Ventures, Hoji Ventures, Kima Ventures
|Autres
|SoonGo
|2,2
|Go Capital, Station F
|Autres
|Spash
|2
|CoopVenture, Vessoa Invest, Go Ventures, family offices, business angels
|Autres
|Bob! Desk
|1,9
|Cita Investissement
|Proptech
|Paradigme
|1,9
|Hartwood, BA One Green, Showroomprivé, Pelintex, Business Angels, Bpifrance
|Retail
|Therasonic
|1,5
|NC
|Medtech
|Shadow
|1,5
|Impact Seed Ventures, Good Only Ventures, Caisse d'Épargne Côte d'Azur, Provence Angels, Paris Business Angels, Angels Santé
|Biotech / Greentech
|BlueSecure
|1
|Paris Business Angels, Arts & Métiers Business Angels, Bpifrance
|Cybersécurité
A noter que les start-up d'IA ont été les plus actives du mois avec 7 levées de fonds au compteur.