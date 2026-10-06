Portée par Mistral AI, la French tech signe un mois de septembre record avec 3,78 milliards d'euros levés

Un total atteint en 38 opérations. L'intelligence artificielle, la medtech et la fintech ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.

Pour la rentrée, la French tech s'offre un nouveau record. En septembre, les start-up françaises ont réalisé 38 tours de table, pour un montant cumulé de 3,78 milliards d'euros. Il s'agit du total mensuel le plus élevé enregistré depuis 2016, année où le JDN a commencé à recenser les levées de fonds des jeunes pousses tricolores. Cette performance tient en réalité à Mistral AI, qui a récolté 3 milliards d'euros, soit la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up française.

A titre de comparaison, la French tech avait réuni 2,31 milliards d'euros en septembre 2025, portée là encore par Mistral AI et son 1,7 milliard d'euros levés. En excluant le méga-tour de la pépite française de l'IA, l'écosystème aurait tout de même levé 784 millions d'euros en septembre 2026. Un montant solide, qui aurait placé le mois au troisième rang des plus prolifiques de l'année.

Côté secteurs, l'intelligence artificielle arrive sans surprise en tête avec 3,08 milliards d'euros levés via 7 opérations. La medtech (136,5 millions d'euros ; 5 opérations) et la fintech (82,3 millions d'euros ; 6 opérations) complètent le podium. Peu actif ces derniers mois en termes de financement, le retail fait son retour dans le top 5 (13,9 millions d'euros ; 2 opérations).

Secteurs ayant levé le plus de fonds en septembre 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Intelligence artificielle 3079,9 81,39% 7 Medtech 136,5 3,61% 5 Fintech 82,3 2,17% 6 Cybersécurité 16,7 0,44% 3 Retail 13,9 0,37% 2 Biotech / Greentech 9,4 0,25% 2 Legaltech 6,5 0,17% 1 Proptech 1,9 0,05% 1 Autres 437,1 11,55% 11 Total général 3784,2 100,00% 38

Outre Mistral AI, d'autres belles opérations méritent d'être signalées. The Exploration Company, constructeur franco-allemand de véhicules spatiaux, a rassemblé 38 millions d'euros. De son côté, la medtech HighLife, qui développe des valves cardiaques, a levé 80 millions d'euros.

Les levées de fonds de septembre 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Mistral AI 3000 Samsung Electronics, Scale-up Europe Fund, ASML, Nvidia, PSG Equity, a16z, Belfius, BNP Paribas CIB, Bpifrance, Carmignac, DST Global, Eurazeo, General Catalyst, Headline, Hillspire, Index Ventures, Korelya Capital, Lightspeed, Nvidia, Phoenix Court's Solar fund, Salesforce Ventures Intelligence artificielle The Exploration Company 387 Bessemer Venture Partners, Atomico, Scaleup Europe Fund, Balderton, Plural, Cherry, Red River West, Omnes Autres HighLife 80 Sofinnova, Andera, Mérieux Equity Partners, Supernova, BNP Paribas Développement, Capricorn Partners, Critical Path Ventures, Pro Benefis Familiae, SPRIM Global Investments, Banque Européenne d’Investissement Medtech Kaiko 49,5 S&P Global, Alura Capital, BNP Paribas, Bpifrance, Broadridge, Canton Foundation, Coinbase Ventures, DRW Venture Capital, Nasdaq Ventures, Royal Bank of Canada, Stellar, Susquehanna Private Equity Investments, Anthemis, Point Nine, Revaia Fintech Implicity 35 Iris, Five Arrows, Crédit Mutuel Innovation, Bpifrance Medtech Arlequin AI 28 Redalpine, OTB Ventures, Bpifrance, Vsqaured Ventures, 10x Founders, Xaviel Niel, Zebox Intelligence artificielle Biolevate 21 Raise France, Orange Ventures, MSD Global Health Innovation Fund, Station F, EQT Ventures Intelligence artificielle Wealthcome 15 Breega, BlackFin Capital Partners Fintech Incepto Medical 14 Impactivist, LBO France, Karista, Bpifrance, Wille Finance Medtech Hackuity 13,5 Forgepoint Capital International, Bright Pixel, Bpifrance, Seventure Partners Cybersécurité Kheops 12 Odyssée Venture, Isai, Elaia Retail Inbolt 11 Shift4Good, Bridges Climate Transition Partners, BNP Paribas Développement, Ora Global Autres Rayon 10 Partech Intelligence artificielle Delos 9 Bpifrance, C4 Ventures, Founders Future Intelligence artificielle Primo 8 Global Founders Capital, Headline, Business Angels Autres Amoéba 7,9 Private Biotech / Greentech Graneet 7 Point Nine, Foundamental Autres Actionable 6,9 Hi Inov, Axeleo Capital Intelligence artificielle Marble 6,5 Smartfin, ADNEXUS, Passion Capital, 42Capital, Hexa Legaltech Olenbee 6,4 Go Capital, Business Angels Fintech Korben Robots 6,2 Tiresias Angels Autres Zeliq 6 The Moon Venture, Ora Global, Cleo Ventures Autres RelaiSanté 6 Ternel, Aquiti Gestion, Elaia, AFI Ventures Medtech Ed AI 5 Bpifrance, La Poste Venture, 50 Partners Intelligence artificielle Huscarl 4,8 FRST Fintech Opio 4 Frst, Seedcamp, GFC, Business Angels Fintech Lightspring 3,1 Atlantic, OVNI Capital, Concept Ventures, Ixcore, Plug and Play Ventures, Business Angels Autres Outline 2,6 Founders Future , 100in, Newschool VC, Business Angels Fintech BlackNut 2,4 Go Capital, Nestadio Capital, and business angels via GwenneG Autres AAIS 2,2 Generis Capital Partners, business angels Cybersécurité Revalue 2,2 Asterion Ventures, Hoji Ventures, Kima Ventures Autres SoonGo 2,2 Go Capital, Station F Autres Spash 2 CoopVenture, Vessoa Invest, Go Ventures, family offices, business angels Autres Bob! Desk 1,9 Cita Investissement Proptech Paradigme 1,9 Hartwood, BA One Green, Showroomprivé, Pelintex, Business Angels, Bpifrance Retail Therasonic 1,5 NC Medtech Shadow 1,5 Impact Seed Ventures, Good Only Ventures, Caisse d'Épargne Côte d'Azur, Provence Angels, Paris Business Angels, Angels Santé Biotech / Greentech BlueSecure 1 Paris Business Angels, Arts & Métiers Business Angels, Bpifrance Cybersécurité

A noter que les start-up d'IA ont été les plus actives du mois avec 7 levées de fonds au compteur.