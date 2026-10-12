Bpifrance, Kima Ventures, YC… Qui sont les investisseurs les plus actifs dans la French tech ?

Selon Avolta, l'écosystème devrait compter 598 investisseurs actifs sur toute l'année 2026, contre 762 en 2025 et 898 en 2024.

Quels investisseurs participent le plus aux tours de table des jeunes pousses de la French tech ? Une étude de la banque d’investissement française Avolta dresse un état des lieux du capital-risque en France (au premier semestre 2026 et plus largement) et permet notamment de répondre à cette question. A noter qu'Avolta s’est appuyé sur les données de partenaires comme Dealroom et PitchBook, ainsi que sur celles de la presse spécialisée.

© Avolta

L’étude classe donc les dix investisseurs les plus actifs entre 2021 et 2026. Sans surprise, Bpifrance arrive en tête du classement avec 823 deals au compteur. Derrière, Kima Ventures (238 deals) et Eurazeo (132 deals) complètent le podium. Dans le classement, on retrouve deux banques : la Banque des territoires à la cinquième place (96 deals) et le Crédit Agricole à la septième place (92 deals), mais aussi un acteur étranger avec le célèbre incubateur américain Y Combinator à la huitième place (86 deals). En cumulé, les dix investisseurs les plus actifs ont participé à 1 818 levées de fonds sur la période 2021/2026.

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Avolta resserre également la période d’analyse pour identifier les investisseurs les plus actifs au cours des douze mois allant de juillet 2025 à juin 2026. L’étude distingue l’early stage, qui correspond aux premiers stades de développement des start-up, du venture, qui intervient à des phases plus avancées. Sur le premier segment, Bpifrance domine une nouvelle fois le classement avec 62 deals, devant Kima Ventures (42) et Y Combinator (18). Côté venture, Bpifrance reste en tête avec 14 opérations, devant Eurazeo (4), tandis qu’Index Ventures, Sequoia, EIC Fund (le fonds de l’UE) et Irdi comptent chacun trois deals. Les fonds étrangers sont plutôt bien représentés dans cette catégorie, avec les Britanniques Index Ventures et DST Global (2 deals) et l’Américain Sequoia.

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En se basant sur les résultats observés au premier semestre, l'étude estime le nombre d'investisseurs actifs dans la French tech sur toute l'année 2026, c'est-à-dire ceux qui auront pris part à au moins une levée de fonds. Force est de constater que ces derniers sont de moins en moins nombreux. Selon Avolta, ils devraient être 598, contre 762 en 2025 et 898 en 2024. Sur les 598 actifs en 2026, on compte 266 investisseurs étrangers, dont 21,5 % proviennent des Etats-Unis et 15 % du Royaume-Uni.