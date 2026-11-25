Un orthodontiste, une spécialiste de la communication et un ancien directeur marketing racontent comment ils ont créé et développé leur start-up en quelques mois grâce à l'intelligence artificielle.

Trouver des associés, recruter des développeurs, convaincre des investisseurs… Pour créer sa start-up, il faut franchir une série d'étapes aussi chronophages que coûteuses. Ou plutôt, il fallait. Car l'avènement de l'intelligence artificielle est venu rebattre les cartes. En faisant sauter les verrous traditionnels de la création d'entreprise, l'IA permet à un nombre croissant de personnes d'envisager, mais surtout d'oser, l'aventure entrepreneuriale.

Orthodontiste depuis une petite dizaine d'années, Pierre-Antoine Dian regrettait le temps que lui et ses collaborateurs consacraient aux tâches administratives. En mai 2025, il a alors commencé à concevoir DentistryGPT, une plateforme qui automatise une grande partie de ces tâches (emails, rapports de consultation, avis Google…). Initialement, le projet n'avait aucune vocation commerciale. "Je voulais juste un outil pour être plus efficace en interne. Je le développais dans mon coin entre deux rendez-vous avec mes patients et pendant les pauses déjeuner", se souvient l'orthodontiste.

"Je développais mon outil entre deux rendez-vous avec mes patients et pendant les pauses déjeuner"

C'est aussi pour répondre à un besoin rencontré au quotidien qu'est né le projet de Fatoumata Koïta-Tirera. Début 2026, alors qu'elle occupait un poste de directrice de clientèle au sein d'une régie publicitaire, elle a lancé HelloMamiz, une application à mi-chemin entre Instagram et Doctolib qui permet aux jeunes mères de se rencontrer et de prendre des rendez-vous médicaux ou de soins. "Au départ, j'avais imaginé cette application pour un usage personnel, pour rencontrer d'autres mamans qui vivaient la même chose que moi. Lorsque j'ai voulu concrétiser mon idée il y a quelques années, on m'a présenté un devis de 200 000 euros. Sans aucune compétence en informatique, je me suis alors dit qu'entreprendre dans la tech était inimaginable pour moi. Ca me paraissait hors de portée".

Stéphane Gendrel, lui, connaissait déjà les rouages de l'entrepreneuriat dans le digital. Ancien CMO d'une entreprise tech, il avait auparavant fondé une start-up spécialisée dans l'analyse marketing. Mais sans l'aide de l'intelligence artificielle, il n'aurait pas lancé, en mai 2026, Shortlist AI, une plateforme qui aide les cabinets de recrutement et les entreprises de staffing à identifier les profils les plus pertinents. "Je suis parti d'une problématique que je connaissais bien dans le marketing : les mises à jour des bases de données clients. Les professionnels du recrutement sont confrontés au même enjeu, les candidats changeant régulièrement de poste, d'entreprise et donc de coordonnées. L'IA m'a permis de concrétiser ce projet : je peux aujourd'hui coder en deux jours une solution qui, il y a moins de deux ans, aurait mobilisé deux développeurs pendant trois mois".

Des performances financières quasi immédiates

Pour donner corps à leur idée, nos trois interlocuteurs se sont improvisés développeurs en s'appuyant sur le vibe coding, une pratique qui consiste à générer du code en adressant des instructions à une IA en langage naturel. Pas d'équipe à leurs côtés, mais des collaborateurs virtuels qui répondent aux noms de Claude, ChatGPT, Lovable ou encore Mistral. Pour Shortlist AI, Stéphane Gendrel a même étoffé sa boîte à outils avec Apify, qui permet d'extraire des données sur le Web, et n8n, une plateforme d'automatisation qui fait dialoguer différents logiciels entre eux.

Tous ont pris goût à l'exercice. "Je me suis clairement pris au jeu", confie Pierre-Antoine Dian."J'ai franchement adoré ! Les possibilités offertes par l'IA sont telles qu'on peut vite être tenté de multiplier les modifications. Il faut savoir garder un cap et ne pas tomber dans la surenchère de fonctionnalités, au risque de faire grimper sa consommation de tokens et donc ses dépenses", souligne Fatoumata Koïta-Tirera.

Selon les cas, les différents abonnements aux solutions d'IA ont coûté entre 100 et 600 euros. Une facture largement amortie par les résultats financiers obtenus en seulement quelques mois. Shortlist AI revendique déjà une douzaine d'entreprises clientes, 150 utilisateurs et un chiffre d'affaires mensuel de 20 000 euros. De son côté, DentistryGPT a généré 72 000 euros de revenus en six mois grâce aux abonnements de 70 cabinets dentaires, tandis que HelloMamiz comptabilise une cinquantaine d'abonnements mensuels.

"A moi seul, je fais le travail d'une équipe de cinq à dix personnes"

Au-delà de la conception de leur produit, l'IA continue de jouer un rôle prépondérant dans le fonctionnement quotidien de leur start-up, notamment dans l'acquisition de nouveaux clients. "Je n'ai mené aucune campagne marketing. Pour démarcher mes clients, j'ai configuré un assistant de prospection qui identifie chaque jour de nouveaux prospects, récupère leurs coordonnées et peut même me prérédiger des mails de prise de contact", raconte Fatoumata Koïta-Tirera. Même logique chez Stéphane Gendrel : "J'automatise au maximum les fonctions commerciales et le support produit. A moi seul, je fais le travail d'une équipe de cinq à dix personnes".

En quelques mois, une simple idée s'est muée en une véritable aventure entrepreneuriale qui s'est structurée à vitesse grand V. Avec l'augmentation du nombre de clients, les dépenses ont progressé, d'abord sous l'effet de nouveaux abonnements et d'une consommation accrue de tokens, puis avec l'arrivée des premiers renforts humains. Stéphane Gendrel collabore désormais avec un freelance, tandis que Fatoumata Koïta-Tirera s'apprête à accueillir une stagiaire. La néo-entrepreneuse consacre aujourd'hui "80% de son temps" à son application, le reste étant dédié à son activité de conseil en communication. Seul aux commandes durant les sept premiers mois de son aventure, Pierre-Antoine Dian a quant à lui recruté six personnes et engagé des discussions avec des investisseurs en vue d'une levée de fonds. Sans pour autant délaisser totalement son métier d'orthodontiste : il continue de se rendre à son cabinet deux jours par semaine. Histoire de soigner quelques patients entre deux prompts et une session de vibe coding.