Halving du bitcoin : tout ce qu'il faut savoir

C'est l'un des évènements les plus attendus pour les investisseurs de cryptomonnaies. Le halving du bitcoin, qui se produit tous les quatre ans, est attendu pour le mois d'avril.

Il se produit environ tous les quatre ans, de manière immuable. Inséré dans le code du Bitcoin par son inventeur, le mystérieux Satoshi Nakamoto, le halving est un événement majeur dans l'écosystème crypto.

Le halving désigne le moment ou la rémunération perçue par les mineurs de bitcoins est divisée par deux. Il a lieu à chaque fois que 210 000 blocs sont minés. Un bloc est un fichier contenant 1 mégaoctet (Mo) de données de transactions Bitcoin sur la blockchain Bitcoin.

Au rythme auquel les nouveaux Bitcoins sont minés, le prochain halving devrait intervenir mi-avril. La date est toutefois soumise à caution, car si les mineurs dotés du matériel le plus puissant prennent 10 minutes pour miner un bitcoin, pour les autres, cela peut prendre jusqu'à 30 jours. Il s'agira du quatrième halving depuis la création de la mère des cryptomonnaies.

Les mineurs de bitcoins récompensés

Les mineurs sont des individus ou entités utilisant du matériel spécialisé dotés d'une importante puissance de calcul afin de créer du bitcoin ou de faire fonctionner le réseau. Pour ce faire, ils rivalisent pour obtenir le droit d'ajouter le prochain bloc, en résolvant un problème mathématique complexe. Ce processus génère une sortie aléatoire de 64 caractères connue sous le nom de "hash". Ensuite, les mineurs finalisent le processus en verrouillant le bloc pour qu'il ne puisse pas être modifié. Ils perçoivent alors leur rémunération.

A chaque halving, la récompense allouée aux mineurs pour chaque bloc validé diminue de moitié, d'où le terme utilisé. Lors de la création du Bitcoin en 2008, cette récompense était de 50 BTC, avant de chuter à 25 BTC en 2012, et ainsi de suite. Lors du prochain halving, la récompense passera de 6,25 BTC à 3,125 BTC.

Le halving est un pilier essentiel du modèle imaginé par Satoshi Nakamoto, au même titre que la limitation finale du nombre de bitcoins à 21 millions d'unités. En théorie, la réduction du rythme d'émission de bitcoins signifie que le prix augmentera si la demande reste la même.

En réduisant de moitié les récompenses de minage, on diminue le taux de création de nouveaux bitcoins. Les mineurs doivent adapter leurs opérations pour être rentables avec une récompense de bloc plus faible, ce qui accroît la concurrence et éloigne les mineurs moins productifs. Ce mécanisme a d'ailleurs pour conséquence de professionnaliser le minage, aujourd'hui assuré en majorité par des entreprises spécialisées ou de gros mineurs.

A ce jour, près de 89% des 21 millions de bitcoins ont été minés et sont en circulation, soit plus de 19 millions de bitcoins. Environ 900 nouveaux bitcoins sont extraits et ajoutés chaque jour sur le réseau. On estime que le dernier bitcoin devrait être miné en 2140.

Quel impact sur le marché?

Historiquement, les périodes précédant et suivant les halvings sont témoins d'une augmentation significative des prix du bitcoin. Le 28 novembre 2012, lorsque son prix était d'environ 12 dollars, la première réduction de moitié a eu lieu ; un an plus tard, le Bitcoin était monté à près de 1 000 dollars.

La deuxième réduction de moitié a eu lieu le 9 juillet 2016, et le prix du bitcoin est tombé à 670 dollars à l'époque, mais est monté à 2 550 dollars en juillet 2017. Le bitcoin a également atteint un précédent record de près de 19 700 dollars en décembre 2017. Le prix du bitcoin était de 8 787 dollars au moment de la réduction de moitié la plus récente en mai 2020, atteignant son record historique de près de 69 000 dollars en novembre 2021.

Cependant, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et d'autres facteurs sont à prendre en compte. Le fait que ce halving intervienne quelques semaines après l'approbation de l'ETF bitcoin au comptant, et à une date proche de la possible approbation d'un ETF Ethereum au comptant, incite toutefois la majorité des observateurs à se montrer optimistes.

Un récent rapport publié par Coinbase et Glassnode sur la question incite, lui, à la prudence. "Avec seulement trois halving historiquement, nous n'avons pas encore vu réellement émerger un schéma clair, d'autant plus que les événements précédents ont été affectés par des facteurs externes, tels que les mesures économiques prises par les gouvernements".