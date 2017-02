L'e-commerce français en croissance de 10,7% en janvier 2017

Pour le premier mois des soldes, la croissance du secteur est parfaitement en ligne avec son niveau de l'année 2016.

En janvier 2017, les consommateurs français ont dépensé en ligne 10,68% de plus qu'un an avant, selon l'indice e-commerce mensuel du JDN. La croissance s'affaisse donc légèrement par rapport à son niveau moyen de 2016 : 11,50%. Une progression toutefois très honorable pour le premier mois des soldes d'hiver, d'autant que tous canaux de distribution confondus, le millésime 2017 s'est révélé décevant, à en juger par une enquête Toluna pour LSA qui conclut à une fréquentation et des dépenses en baisse.

Le nombre d'achats en ligne progresse pour sa part de 16,34% entre les mois de janvier 2016 et 2017. Les plateformes de paiement de notre panel - Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments - ont enregistré 74,7 millions de transactions en ligne par carte bancaire le mois dernier, contre 64,2 millions un an plus tôt.

Le montant moyen des transactions s'établit enfin à 69,49 euros. C'est 3,80 euros de plus qu'en décembre, les soldes d'hiver étant plus propices aux gros achats d'équipement divers ou de vêtements chauds que les petits cadeaux de Noël. Mais c'est 3,55 euros de moins qu'en janvier 2016, le panier moyen de l'e-commerce étant chroniquement orienté à la baisse, du fait de la généralisation des achats en ligne de petits produits, de la diminution des frais de livraison et, plus généralement, de la convergence de ce type d'achats avec la distribution physique, dont on situe généralement le panier moyen autour de 50 euros.

Méthodologie :

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

Et aussi :