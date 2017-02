Ingrid Fillon (Comexposium) "Nous avons renouvelé la moitié des prestataires partenaires d'E-Commerce One-to-One"

Le rendez-vous d'affaires monégasque, qui se déroulera du 22 au 24 mars en partenariat avec le JDN, met cette année le cap sur l'innovation, explique sa directrice.

JDN. E-Commerce One-to-One approche à grands pas. Quoi de neuf cette année ?

Ingrid Fillon, directrice d'E-Commerce One-to-One © S. de P. Comexposium

Ingrid Fillon. Cette édition sera, plus que les précédentes, celle de l'innovation. Nos enquêtes visiteurs montrent que les marchands viennent avant tout pour trouver des prestataires qu'ils ne connaissaient pas. Nous avons donc renouvelé la moitié de nos partenaires, au lieu du tiers habituellement. C'est évidemment compliqué à gérer, mais nécessaire pour entretenir l'intérêt des visiteurs et la confiance qu'ils portent à notre sélection, validée par un comité éditorial composée d'une quinzaine de marchands et du JDN. Nous avons par ailleurs fait entrer de nouveaux secteurs, en accueillant par exemple Datadome et Advens sur les problématiques de protection des données clients et de fraude. Et en plus de ces 150 partenaires, nous avons passé de 10 à 20 le nombre de start-up de l'espace innovation.

Et côté marchands ?

La sélection s'applique aussi aux invités. Nous avons rencontré les partenaires un à un pour comprendre leurs attentes en termes de projets et de typologie de clients, puis aller chercher les invités qui leur correspondraient. C'est un travail de fourmi, mais cela en vaut amplement la peine et je pense qu'ils seront vraiment contents.

Comment les marchands établissent-ils leur stratégie d'innovation ?

D'après une enquête menée auprès d'une centaine de participants à E-Commerce One-to-One, en 2017 et 2018 ils innoveront avant tout – à 85% - dans le but d'acquérir de nouveaux clients sur leur cœur de marché. La fidélisation arrive à 77%, l'expansion internationale à 49%, la baisse des coûts à 34% et la diversification à 23%. Ils sont aussi 61% à nous dire que pour innover, ils travaillent avec des start-up. Cette démarche n'est cependant pas systématique : ces partenariats sont aux deux tiers opportunistes et noués de temps en temps, en fonction des projets.

Enfin, pour alimenter leur stratégie d'innovation, les marchands s'inspirent principalement de leur observation des marchés et des discussions avec les partenaires. C'est pour cela que nous consacrons énormément d'énergie à façonner l'événement pour qu'il réponde en tous points aux attentes de chacun : les enjeux pour eux sont élevés. Donc qu'il s'agisse de la sélection des acteurs présents, du mapping des partenaires qui permet aux marchands de s'assurer qu'ils ont vu tous les prestataires pertinents sur leur sujet du moment, mais aussi des contenus des ateliers et des plénières, ou encore de la préparation des rendez-vous, nous travaillons ces aspects pendant toute l'année en faisant beaucoup appel à notre comité éditorial, pour qu'E-Commerce One-to-One soit d'une efficacité business totale pour chacun, networking et détente y compris bien sûr.

