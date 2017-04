Nouveau coup de mou pour l'e-commerce au 1er trimestre 2017

Les dépenses en ligne des consommateurs Français n'ont progressé que de 8,5% sur les trois premiers mois de l'année.

La croissance du commerce électronique hexagonal est retombée à 8,54% au premier trimestre 2017, selon la 55ème édition de l'indice e-commerce du JDN. Alors que le secteur avait fini l'année 2016 à 11,5% de hausse par rapport à 2015, il retrouve début 2017 une progression presque aussi basse que de juillet à septembre 2016.

La croissance annuelle du marché est restée stable depuis 2013. L'arrivée à maturité du canal Web étant vraisemblablement compensée par la montée en puissance des distributeurs physiques et des mécanismes de web-to-store. Mais il faut désormais envisager qu'elle reparte à la baisse.

Entre les premiers trimestres 2016 et 2017, le nombre d'achats en ligne a pour sa part augmenté de 12,78%. Les plateformes de paiement de notre panel - Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments - ont à elles quatre enregistré 208 millions de transactions en ligne par carte bancaire entre janvier et mars 2017, contre 184 millions un an plus tôt.

Le montant moyen des achats en ligne s'établit au premier trimestre 2017 à 69,64 euros. C'est 3,77% (ou 2,73 euros) de moins qu'à la même période l'an dernier, mais c'est 3,65% (ou 2,45 euros) de plus qu'au dernier trimestre 2016. Les soldes d'hiver, en janvier et février, tendent en effet à doper le panier moyen de l'e-commerce, à l'inverse des petits achats de cadeaux et des promotions d'avant Noël.

Le mois de février a été particulièrement mauvais pour l'e-commerce français. Il s'est avéré le plus mauvais mois jamais enregistré, avec 4,94% de croissance seulement. Janvier (10,68%) et mars (9,63%) ont sauvé le trimestre.

Janvier 2017 Février 2017 Mars 2017 Croissance du chiffre d'affaires 10,68% 4,94% 9,63% Croissance du nombre d'achats en ligne 16,34% 8,59% 13,05% Panier moyen 69,49 € 68,73 € 70,62 €

Méthodologie :

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

Et aussi :