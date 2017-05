Un bon Wifi augmente la satisfaction client

Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils voyagent pour le travail ou les loisirs, la demande de connectivité permanente des voyageurs est de plus en plus présente. Y répondre favorablement est essentiel pour les satisfaire.

Dans l'industrie hôtelière, un Wifi gratuit et de qualité est désormais un service incontournable, car les clients attendent la même qualité de Wifi dans leur chambre que celle dont ils jouissent au bureau ou chez eux. Si les hôteliers avisés envisagent d’équiper leur établissement avec les technologies du moment, comme l’Internet des objets (IoT), la réalité virtuelle ou encore la robotique, un réseau Wifi puissant et fiable est nécessaire, tout autant par exemple qu’une plomberie adéquate avant d’installer une piscine ! Par conséquent, pour répondre aux attentes des clients d'aujourd'hui et de demain, les hôteliers doivent capitaliser sur un Wifi parfaitement opérationnel, dès maintenant.

Pas d’accès Wifi ! Pourquoi ?

Qu'est-ce qui empêche les hôtels d'avoir un Wifi de bonne qualité ? Tout d'abord, aussi surprenant que cela puisse paraître, les hôtels peuvent s’avérer être des environnements hostiles au Wifi, en raison du grand nombre de clients qui essayent de se connecter au réseau en même temps, à partir de leur téléphone, tablette ou ordinateur portable. A cela s’ajoute la vaste superficie généralement couverte par un hôtel, ses différents étages, ses espaces intérieurs et extérieurs : il s’agit d’un environnement physiquement complexe, avec pléthore d’appareils et de technologies qui interfèrent tous avec le signal de fréquence radio, au détriment de la connectivité.

Si l’accès Wifi d’un hôtel n'est pas de bonne qualité, ses clients le feront savoir, que ce soit à la réception ou dans leurs commentaires en ligne, et les marges bénéficiaires de l’établissement ainsi incriminé pourraient bien s’en ressentir. Le Wifi n'est plus simplement une problématique technique, c’est devenu un véritable enjeu commercial, qui mérite d’être traité avec le même soin que d’autres services hôteliers incontournables comme l’eau chaude dans les chambres ou un service de restauration de qualité. Car le Wifi est devenu un besoin fondamental des clients, et constitue un investissement de base de la part de hôteliers.

S'appuyer sur les fondamentaux

Toutefois, plus qu'une simple nécessité, le Wifi représente également une formidable opportunité commerciale. En effet, il peut devenir une composante essentielle des services que les hôtels proposent à leurs clients, comme commander un repas sur le terrain de golf, réserver un créneau au spa depuis leur chambre et leur faciliter tout le processus d'enregistrement.

Car ce que les clients souhaitent de plus en plus aujourd’hui, c’est de profiter d’une expérience facilitée, et le Wifi est une des clés majeures pour y parvenir. Quand les clients se trouvent aux quatre coins du bâtiment, leur téléphone ou leur tablette peut être le moyen le plus facile de les contacter, d'obtenir leurs commentaires et, au final, de les satisfaire. Dans cette optique, les hôtels n’ont plus à hésiter pour faire du Wifi un élément fondamental et précieux de leur infrastructure.

Se projeter dans l'avenir

Il existe une myriade de nouvelles technologies qui se développent à un rythme effréné, toutes avec des finalités différentes, exigences et opportunités. Elles ont toutefois un point commun, indispensable à leur mise en œuvre : la connectivité. Qu'il s'agisse de l’IoT ou de la robotique, les appareils doivent pouvoir communiquer entre eux. Le Wifi est la passerelle idéale pour simplifier ce processus : il représente une technologie accessible ne nécessitant pas d'investissements coûteux, puisqu’elle est déjà largement implantée dans l'industrie.

Lorsque les hôtels investissent dans un bon Wifi, ils assurent l'avenir de leur activité. Ce potentiel de rentabilité future constitue un argument de poids pour investir dès maintenant dans la technologie qui leur permettra de répondre aux besoins de leurs futurs clients.

Un bon Wifi pour une satisfaction totale des clients

Sans une infrastructure réseau solide en place, les hôtels éprouveront des difficultés pour maintenir la satisfaction de leurs clients. Ces derniers souhaitent désormais disposer d'une connectivité et d'une performance de premier ordre, où qu’ils se trouvent. Le fait d’installer un réseau capable d’atténuer les problèmes d'interférence et d’améliorer la connectivité permet aux clients d’accéder aux nouvelles technologies et aux services offerts par les hôtels, améliorant ainsi l'expérience hôtelière tout en fidélisant la clientèle. L'industrie hôtelière doit agir dès maintenant pour faire le bonheur de ses clients aujourd'hui, demain et à long terme.