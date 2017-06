From Mobile First to AI first

"From Mobile First to AI first" est la prochaine révolution annoncée depuis un moment et Google accélère sa transition vers l’intelligence artificielle. Serait-ce la fin de l’innovation telle que nous l’avons connue ?

Lors de la conférence Google I/O qui s’est déroulée à Mountain View, Google a affiché ouvertement sa nouvelle source d’innovation, l’intelligence artificielle. Les annonces s’enchainent et la révolution se met en marche, les avancées technologiques laissent place à la consolidation et la maitrise des environnements existants. Dans la même lignée des annonces Apple de l’année dernière, L’assistant personnel, les optimisations et la suppression de points de frictions utilisateurs sont à l’honneur.

A l’heure des Machines intelligentes

Google apporte de la nouveauté et de la fraicheur sur de nombreuses applications grâce à l’intelligence artificielle. Google Lens par exemple, intégré dans son assistant et dans Google Photos permet d’analyser le contenu d’une photo ou d’une video afin d’en extraire des données clés et un contexte. Il sera capable d’analyser la photo d’une affiche concert et de montrerles billets pour l’artiste du soir ou encore d’envoyer les photos automatiquement à une personne spécifiée lorsque celle ci est détectée sur la photo. Autre exemple, il sera capable de vous connecter à un réseau WiFi à partir d’une simple photo de l’autocollant à l’arrière d’une box internet. Google Assistant prend aussi du grade avec l’amélioration de la reconnaissance vocale, il est désormais capable de capter l’empreinte vocale de l’utilisateur et d’y associer son compte avec les informations qui lui sont propre. Le projet Tango se voit lui doter d’un système de guidage indoor permettant la reconnaissance d’objets, pour par exemple trouver un produit directement dans un supermarché.

Google Assistant et les interactions traditionnelles

Google sait que l’interface traditionnelle n’est pas encore morte mais prépare l’avenir et ses futures déclinaisons. L’arrivée des instant Apps sur Android révolutionnent l’accès aux applications Android en supprimant leur téléchargement, elles deviennent directement accessibles et le contenu est téléchargé au fil de l’eau. De la même manière, les progressive web apps se voient dotées de fonctionnalités avancées proches d’une application native. Pour sa part Google Assistant initialement doté de réponse textuelle s’améliore en intégrant des réponses plus visuelles façon Facebook Messenger. Cet assistant peut répondre à la voix, aux textes, aux images et ce sur chaque device Android et il remplacera a terme Android et toutes ses composantes.. Imaginez remplacer la recherche sur google.fr par une commande activable à la voix et disponible dès que vous en avez besoin. L’assistant de Google possède désormais un avantage grâce à l’ouverture simplifiée pour les marques et leurs applications appelées « Actions on Google ».

Le cloud du spectacle

Même si la perception des utilisateurs peut s’avérer inchangée, la logique de fonctionnement prend un virage afin de les servir plus naturellement et avec plus d’intelligence. Grâce à une suite complète d’outils comme API.ai, TensorFlow, Firebase et la suite Google Cloud api, Google va permettre à toutes et tous de profiter de l’intelligence Google quelque soit l’application ou l’endroit. Les marques vont pouvoir être plus intime et plus fluide dans leur relation client grâce à une présence sur Google Assistant mais aussi pouvoir analyser en temps réel des informations de toutes natures et ainsi proposer des interfaces plus centrées sur les utilisateurs et leurs besoins personnels. Grâce à ses rachats, Google propose donc le meilleur pour bâtir le monde de demain (celui souhaité par Google du moins). Attention tout de même, si certains des outils sont libres, d’autres pourront à terme se retourner contre les marques ou leurs utilisateurs. Ces outils créent une dépendance aux services Google qui rendent complexe l’intégration de services tiers et quasiment impossible une migration complète.

Google souhaite être le moteur du changement vers l’intelligence artificielle et être au cœur de cette révolution en attirant des partenaires par ses outils et services.