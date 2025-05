Voici la carte mondiale des QI : quel pays est le plus intelligent ?

La France, la Chine, le Canada ou le Japon ? Dans quel pays les habitants ont-ils le quotient intellectuel le plus élevé ?

C'est une question aussi intrigante que controversée : quel pays peut se targuer d'être le plus intelligent ? Plus d'un million de personnes à travers le globe se sont prêtées à un gigantesque test de quotient intellectuel (QI) en ligne. L'objectif : établir un classement mondial de l'intelligence.

Selon les résultats 2025 de l'International IQ, le podium est dominé par les pays asiatiques, la Chine arrivant en tête avec un QI moyen de 107, suivie par la Corée (106) et le Japon (106). L'Iran et Singapour complètent le top 5. L'Europe est représentée en haut du classement par l'Espagne (102) à la dixième place, tandis que la France se situe au 17e rang avec un score de 101, sachant qu'un QI moyen se situe entre 90 et 110.

A l'inverse, le Gabon, l'Angola et le Bénin ferment le classement avec des scores autour 85. Et en Europe, au 75e et 78e rang, ce sont la Roumanie et l'Ukraine qui sont les pays au QI le plus bas. Faute de participants, certaines nations, comme Andorre, Le Vatican ou le Kosovo ne sont pas représentées dans ce classement.

De manière générale, le QI moyen par pays semble généralement plus élevé en Asie de l'Est. Il est proche de la moyenne mondiale en Europe, en Asie de l'Ouest, en Océanie, en Amérique du Nord et en Afrique du Nord. En revanche, il a tendance à être en dessous de la moyenne en Afrique centrale et australe, ainsi qu'en Amérique latine.

Derrière ces chiffres, on trouve l'International IQ, un site qui propose à des participants anonymes de répondre à un test de QI en ligne. Les gérants du site se vantent d'avoir "le test de QI le plus fiable sur internet". Pour établir ce classement, l'organisation dit utiliser la méthode des matrices de Raven, un test considéré comme "culturellement neutre" car il n'utilise ni langage ni références culturelles spécifiques.

Toutefois, il faut prendre ces résultats avec des pincettes. La méthode des matrices de Raven peut comporter des biais qui favorisent certains pays. L'International IQ présente aussi d'autres limites. D'abord, les candidats ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population, mais seulement des personnes ayant accès à internet et souhaitant passer un test de QI. De plus, un QI moyen national est attribué à certains pays alors que le nombre de participants est très faible. Par exemple, pour le Sénégal qui compte 18 millions d'habitants, le résultat de l'International IQ est basé sur seulement 281 participants.

Le test de QI est accessible sur le site de l'International IQ. La durée du test est d'environ vingt à trente minutes, précise l'organisation. "Bien que la durée puisse légèrement influencer le résultat, cet impact est minime. Concentrez-vous sur la résolution des problèmes", ajoute-t-il. Le score maximum obtenable sur ce test est de 142, mais le site ne précise pas de quelle nationalité était le participant.