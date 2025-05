"Les impôts m'ont remboursé 1050 euros simplement en cochant cette case dans ma déclaration de revenus"

Trop de contribuables l'ignorent mais cette case peut leur donner droit à un virement de la part du fisc.

Vraie phobie administrative ou simple fainéantise... Chaque année, certains contribuables évitent de perdre trop de temps avec leur déclaration de revenus. Ils ouvrent leur formulaire sur le site impots.gouv.fr et le signent sans se pencher davantage sur la multitude de cases qui composent la déclaration. A l'inverse, d'autres contribuables plus vigilants scrutent avec attention la moindre ligne pour profiter de tous les abattements ou crédits d'impôts auxquels ils peuvent prétendre. Ces avantages permettent de réduire le montant de l'impôt sur le revenu que le fisc réclame aux contribuables. Parfois, c'est même à l'administration fiscale de rembourser les particuliers en leur faisant un virement sur leur compte en banque.

Dans la plupart des cas, un contribuable peut profiter de ces réductions ou crédits d'impôt parce qu'il a réalisé certaines dépenses lors de l'année précédente. Par exemple : placer un enfant à la crèche, employer une femme de ménage, une nounou ou un jardinier, faire un don à une association ou même investir dans l'immobilier. Cependant, des millions de contribuables peuvent aussi bénéficier d'avantages fiscaux parce qu'ils ont vécu de douloureux drames au cours de leur vie.

En effet, le service des impôts prend en compte ces événements bouleversants qui ont émaillé leur vie, en leur offrant un crédit d'impôt très important. Ce dernier permet de se faire rembourser jusqu'à 1 050 euros par le fisc. Séparations, divorces, accidents, mort d'un époux... des millions de parents y sont éligibles mais nombreux sont ceux qui oublient d'en faire la demande chaque année. Si un parent célibataire, séparé, divorcé ou veuf, vivant seul au 1er janvier 2024, a élevé des enfants pendant au moins 5 ans, alors il peut toucher ce remboursement.

Pour cela, le parent concerné doit cocher la case L de sa déclaration de revenus. De plus, il doit avoir élevé seul un ou plusieurs enfants pendant 5 ans minimum, mais ces enfants doivent aujourd'hui être âgés de plus de 18 ans et ne plus être rattachés à son foyer fiscal. Concrètement, une maman devenue célibataire suite à un divorce pourra profiter de ce crédit d'impôt si elle a élevée seule son enfant pendant plus de 5 ans. Une fois que son enfant sera majeur et aura quitté le foyer, la maman pourra cocher la case L de sa déclaration et toucher le remboursement du fisc.

Le montant de l'avantage fiscal varie selon les revenus de la personne éligible. Pour les contribuables gagnant jusqu'à 35 000 euros par an, l'abattement est calculé proportionnellement à leurs ressources, pouvant aller de quelques centaines d'euros à 1 050 euros. Au-delà de ce seuil de 35 000 euros annuels, l'avantage fiscal est systématiquement fixé à 1 050 euros. Selon les données de la Cour des comptes, plus de 1,2 million de ménages en France bénéficient de cet abattement. En moyenne, le gain financier pour ces foyers s'élève à environ 500 euros par an.