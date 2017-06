5 logiciels innovants pour les vendeurs professionnels sur Amazon

Voici une sélection d'outils novateurs pour les marchands qui souhaitent augmenter leurs ventes et leurs marges sur Amazon.

AMS est la régie publicitaire d’Amazon. L’outil permet aux vendeurs Amazon d’accroître les ventes d’un ou plusieurs produits en boostant leur visibilité auprès de clients potentiels ciblés. Les publicités créées s’affichent en première position dans le moteur de recherche d’Amazon sur les mots clés choisis par le vendeur. Le budget : à l’image des autres plateformes publicitaires du digital, le modèle de tarification est au clic par enchère (à partir de 0,02€) avec un budget de 1€ minimum par campagne.

Junglescout est un détecteur d’opportunité pour les vendeurs Amazon professionnels. L’outil est capable d’enrichir les résultats de recherche qui s’affichent dans Amazon avec des données utiles aux vendeurs. Via un plugin Google Chrome à installer, le logiciel affiche notamment (pour chaque produit listé) les volumes de ventes, le niveau de concurrence , le nombre d’avis-clients et des prédictions intelligentes sur les gains potentiels.téléchargement d’une version Light à 97$. Version complète à 197$.

BuyBoxApp est un optimiseur automatique de prix pour les vendeurs Amazon. Utilisé par des sellers Amazon de toutes tailles (TPE, e-commerçants majeurs, groupes du CAC40..), le logiciel permet de gagner les boîtes d’achat Amazon (buybox en anglais) afin de vendre plus via des baisses de prix intelligentes. L’outil sert aussi à accroître les marges grâce à des hausses de prix adaptées aux évolutions tarifaires de la concurrence.tarification en fonction du nombre de produits commercialisés sur Amazon et de la fréquence des mises à jour tarifaires. 14 jours d’essai gratuit sont offerts.