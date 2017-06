Amazon Analytics : 5 logiciels d’analyse pour les vendeurs marketplace

Voici 5 outils innovants pour faciliter les analyses et les décisions des marchands Amazon.

1/ BUYBOXAPP : pour analyser les prix à optimiser sur Amazon

2/ PPCSCOPE : pour analyser les produits Amazon sponsorisés

3/ KeywordToolDominator : pour analyser les mots-clés cherchés sur Amazon

4/ FORCASTLY : pour analyser les risques de rupture de stock sur Amazon

L’application BuyBoxApp analyse les prix de vente pratiqués par les vendeurs Amazon puis les ajuste à la hausse ou à la baisse de quelques centimes. L’outil permet ainsi de remporter les Buy Box (boîtes d’achat en français) à l’origine de 80% des ventes sur la marketplace. L’outil permet aussi d’accroître la marge des commerçants Amazon pratiquant des prix trop bas par rapport à la concurrence. Des rapports sur les nouveaux profits générés par l’application permettent de suivre les évolutions du chiffre d’affaires et de la marge. Au niveau technique, le logiciel se base sur une technologie cloud sans installation nécessaire. Budget : 14 jours d’essai gratuit sont offerts. Version payante en fonction du nombre de produits et de la fréquence d’ajustement des prix (de 15 minutes à 2 minutes).L’outil PpcScope facilite le retour sur investissement des marchands marketplace qui sponsorisent leurs produits dans les résultats de recherche d’Amazon. A l’image de Google Adwords et Google Analytics pour les e-commerçants, l’outil est basé sur des vues d’ensemble ou détaillées qui simplifient la lisibilité des performances publicitaires. La solution offre ainsi des analyses et des KPI par campagne, groupe d’annonces, mots-clés et produits. En complément, l’outil propose des actions d’optimisation à faire en fonction du niveau de succès ou d’échec des publicités Amazon créées. Budget : à partir de 20$ par mois.L’outil Keyword Tool Dominator offre la possibilité d’obtenir des suggestions de mots-clés fortement cherchés sur Amazon. C’est l’équivalent du Keyword Planner de Google Adwords. Les résultats obtenus peuvent servir à enrichir le contenu éditorial des fiches-produits Amazon ou faciliter les décisions de nouveaux produits à vendre sur la place de marché. Au niveau technique, ce logiciel de keywords analytics se base simultanément sur l’autocomplete du moteur de recherche d’Amazon et sur l’API d’Amazon qui indique des scores de popularité pour chaque mot-clé (de 1 à 10). Budget : gratuit pour 3 suggestions de mots-clés par jour. Licence payante à 49$ pour un accès illimité aux suggestions de mots-clés.

Forcastly est une solution logicielle d’inventory management pour les vendeurs FBA (Fulfillment By Amazon) qui font stocker et expédier leurs produits via les entrepôts d’Amazon. Les algorithmes d’analyse de l’outil établissent des rapports et des conseils pour réapprovisionner les stocks au bon moment tout en limitant les dépenses de garde prélevées par la place de marché. Au niveau technique, le logiciel se base sur des prévisions de ventes issues de l'intelligence artificielle. Budget : à partir de 40$ par mois.

5/ AMZSCOUT : pour analyser les nouveaux produits à vendre sur Amazon

Amzscout est un détecteur d’opportunité pour les sellers Amazon. L’outil compare les gains potentiels à réaliser entre plusieurs centaines (voire milliers) de produits en fonction d’une thématiques entrées par le vendeur. Il suffit de trier les résultats du logiciel par revenus estimés ou nombre de ventes estimées pour obtenir le top 10 des produits à vendre sur un marché Amazon de niche. L’outil indique aussi la saisonnalité des ventes de chaque produit et sa tendance à la hausse ou à la baisse sur plusieurs années. Au niveau technique, la solution est basée sur une extension du navigateur Google Chrome qui s’installe en quelques secondes. Budget : 7 jours d’essai gratuit sont offerts. Version payante à partir de 10$ par mois.