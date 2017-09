Chatbot : la fonctionnalité à ajouter à votre département de marketing

Pour stimuler les ventes et à remodeler le marketing, ces assistants virtuels changent, pour toujours, la façon dont les entreprises fonctionnent et la manière dont les spécialistes du marketing abordent le marketing.

Les chatbots présentent une puissante capacité à stimuler les ventes et à remodeler le marketing. Il ne fait aucun doute que les chatbots changent, pour toujours, la façon dont les entreprises fonctionnent et la manière dont les spécialistes du marketing abordent le marketing.

Ils sont d'excellents outils de service à la clientèle qui peuvent vous aider 24 heures sur 24.

Cependant, les chatbots ne sont pas seulement un service clientèle ou une option de libre-service. Ces assistants alimentés par l'IA (Intelligence Artificielle) peuvent améliorer la productivité d'une organisation en fournissant de l'aide à différents départements comme les ressources humaines, le marketing, la production et les ventes.

Les chatbots ont la capacité de communiquer avec les individus en utilisant un langage naturel, afin qu'ils puissent participer à des dialogues cohérents et répondre aux demandes en fonction de ces conversations.

Bien que les chatbots aient généralement besoin de connaissances en codage et un certain budget, grâce aux plateformes, vous pouvez désormais créer des robots basés sur l'IA sans aucune connaissance de code.

Une chose que vous devez toujours garder à l'esprit c’est la fonctionnalité de votre robot. Les utilisateurs préfèrent un chatbot de base avec des fonctionnalités limitées plutôt qu'un assistant complexe avec des fonctionnalités glitch. Nous vous suggérons de commencer en créant un robot de base et d’introduire lentement de nouvelles fonctionnalités pour lui apprendre de nouvelles compétences afin de pouvoir croître au même rythme que votre entreprise.

Les assistants virtuels peuvent aider directement votre équipe de vente à conclure plus d'offres en leur fournissant des informations lors d'un appel de vente. En outre, ces robots peuvent également permettre à vos clients de placer, éditer et vérifier les commandes une fois qu'elles ont été traitées, créant une expérience positive qui conduira à de nouvelles ventes dans le futur.

Ces chatbots peuvent aider à augmenter les conversions de ventes, car ils sont capables de :

· Mesurer l'engagement en temps réel

En ce qui concerne les ventes, il existe différents types de conversions. Pour certaines organisations, cela peut signifier des achats, tandis que pour d'autres, cela peut générer une avance. Quel que soit le type de conversion, ces outils vous permettent de mesurer l'engagement en temps réel.

Avec un chatbot, vous pouvez collecter des informations sur votre public cible, ce qui vous aidera à créer de meilleures campagnes de marketing et de vente. Les assistants pilotés par l'IA peuvent collecter ces informations à partir des profils de réseaux sociaux, des habitudes de navigation ou en demandant directement aux utilisateurs, leurs intérêts.

· Aider à créer un profil acheteur

Utilisez les informations que vous collectez pour créer des buyer persona. Gardez à l'esprit que vous devez être aussi précis que possible, alors n'ayez pas peur de leur donner un nom, un emploi, un âge et un revenu approximatif. Vous devriez alors utiliser cette représentation fictive pour construire vos campagnes de marketing de manière à parler véritablement à vos clients potentiels.

· Qualifier les prospects

En analysant les modes de navigation et d'achat, les intérêts et d'autres données démographiques pertinentes, vous pouvez qualifier vos prospects et montrer à votre équipe de vente où chaque prospect est situé dans le parcours de l'acheteur.

Les chatbots conversationnels ont la possibilité de créer une connexion plus personnelle et d'engager les prospects, car ils sont conçus pour fournir un support 24 heures sur 24. En outre, les robots alimentés par l'IA ont la capacité de montrer leur personnalité et leur empathie, créant ainsi un lien plus fort avec les utilisateurs.

· Devenir un canal de vente directe

Grâce au développement d'applications de commerce électronique, vous pouvez maintenant intégrer des solutions de paiement dans le vôtre, ce qui leur permet de prendre des commandes et d'effectuer des achats sans même avoir à changer d'application.

· Lancer des promotions

Les Chatbots interagissent avec les utilisateurs grâce à leurs applications préférées de messagerie et de médias sociaux. Le lancement d'une promotion sur votre chatbot signifie que les utilisateurs peuvent recevoir des promotions personnalisées sur leur téléphone portable.

· Nourrir les prospects pour mieux les diriger

La création d'une base principale est un bon départ, mais vous devez les « nourrir » pour les transformer en clients. Le Nurturing est le processus de déplacement naturel de vos prospects du bas de l'entonnoir de vente jusqu'à devenir clients. Le chatbot vous aide à nourrir vos prospects parce qu'ils mettent en place des lignes de communication directes avec vos clients et envoient des informations pertinentes à des étapes déterminantes du processus décisionnel.

· Fournir des analyses détaillées

Comme tous les outils de marketing et de vente numériques, les chatbots peuvent collecter et analyser des informations que vous pouvez utiliser pour créer des campagnes plus performantes. Vous pouvez également collecter des données internes sur votre entreprise et développer un mécanisme pour résoudre les causes les plus fréquentes de faible productivité.

Bien que le développement et le perfectionnement d'un assistant virtuel alimenté par l'IA prennent du temps, vous pouvez augmenter vos taux de conversion des ventes si vous le mettez en œuvre correctement. Assurez-vous que vous construisez un robot piloté pour effectuer des conversions et qui aidera votre équipe commerciale à conclure plus d'offres et générer plus de prospects.

Bonne chance à tous avec cette technologie qui risque bien de faire parler de lui à l’avenir.