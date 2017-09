Les innovations retail les plus marquantes du mois d'août

Chronique de Pierre Vialle Mood Media 06/09/17 18:41

Comme chaque mois, focus sur les innovations qui changent l’expérience shopping. Think&Go met en place un concept screen-to-retail en gares, Adidas et Wang explosent les règles du retail physique, Wallmart se penche sur la fin de la caisse, Amazon teste l’Instant Pickup et Nike lance un flagship un peu particulier…

Think&Go en gares et métro !

C’est un concept de screen-to-retail original que propose la start-up Think&Go à ses clients. L’idée consiste à implanter ses écrans connectés dans des lieux d’attente en utilisant la technologie NFC afin de vendre des coupons de réduction ou effectuer des achats d’un montant inférieur à 20 euros. La start-up vient de signer un partenariat avec Mediatransports la régie publicitaire qui regroupe, notamment, les espaces de la RATP et ceux de la SNCF. Ainsi, à l’automne 2017, en gare d’Aix-en-Provence ou en Gare de Lyon, deux écrans apparaîtront sur le chemin de votre train et vous pourrez aisément, pendant votre attente et grâce à votre smartphone ou à votre pass navigo, faire vos emplettes directement via ces écrans connectés. Maintenant que le paiement sans contact commence à se démocratiser, il semblerait que ces nouvelles pratiques prennent peu de temps à se développer !

Adidas & Alexander Wang révolutionnent le retail physique

Comment faire exploser les règles physiques du retail ? Demandez à la marque de sportwear allemande et au designer Alexander Wang qui ont lancé une seconde collaboration grâce à un concept original et décapant ; en effet, le 29 juillet à 12h, certains « billboards » de la ville de New York affichaient les pièces de la nouvelle collection accompagnées d’un code qu’il suffisait d’envoyer au numéro (917) 512 7715 pour qu’un coursier, vêtu de ladite collection, vienne vous livrer la commande à vélo jusqu’à chez vous ! Ce « chatbot-concept » éphémère était accompagné d’un spot publicitaire encore plus décalé puisque le réalisateur Ryan Staake proposait de suivre un cycliste, habillé dans la nouvelle collection mi-sport, mi-lifestyle, qui fait la fiesta pendant son parcours ! Affichage, mobile, chatbot, livreur : un parcours d’achat complètement délirant et loin de laisser insensible…

Scan & Go : quand Walmart teste sa nouvelle application de shopping

Et si vous pouviez entrer dans un magasin et en sortir avec vos achats sans apercevoir l’ombre d’une caisse ? C’est l’idée futuriste que le géant Walmart est en train de tester dans douze de ses points de vente implantés sur le sol américain. Alors que la file d’attente est vouée à disparaître, l’enseigne tente donc (déjà) d’éradiquer les caisses grâce à une application innovante ; son principe ? Le client scanne son code-barre ce qui l’ajoute instantanément sur sa carte de e-shopping et il se rend directement dans un espace dédié et express où l’un des vendeurs vérifie ses achats (emballe) et valide ces derniers envoyant ainsi un signal à l’application pour que le client puisse être débité. Adieu la petite monnaie et les files d’attente interminables pour une expérience client réellement augmentée ! Et tant qu’à faire, Walmart souhaite également intégrer de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle ou la reconnaissance faciale dans son application…

Amazon : digital mais physique

On aurait pu croire que le géant du e-commerce mettrait un point d’honneur à ne jamais s’appuyer sur le point de vente physique et pourtant… vous aurez désormais la possibilité, dans cinq campus américains, de découvrir de gigantesques casiers et de retirer le produit que vous aurez acheté, quelques minutes auparavant, sur votre mobile. Le bien nommé concept d’Instant Pickup n’est cependant (et judicieusement) disponible qu’auprès des abonnés Prime ayant téléchargé l’application et ne propose actuellement qu’une centaine de références, notamment de la nourriture ou des produits de taille réduite utiles dans la vie courante (chargeurs, écouteurs, liseuse…). Encore une expérience utilisateur basée sur la vitesse d’exécution de la commande et une solide innovation pour un parcours d’achat fluide : le phygital dans toute sa splendeur !

Des sneakers entre sport, culture et innovation

C’est à Tokyo que vient de voir le jour le dernier concept-store de Nike, le « Nike Kicks Lounge » ; consacré principalement aux sneakers, ce nouveau point de vente pourrait être vivant puisqu’il changera régulièrement de design grâce aux créations d’artistes locaux qui représenteront la capitale japonaise et son atmosphère changeante. L’idée est avant tout de connecter une marque internationale à l’échelle locale, en s’inspirant de son histoire et de sa culture, afin de redéfinir et d’adapter le point de vente aux usages de ses clients les plus proches. Ajoutons que certaines pièces comme les tee-shirts ou les sweats pourront également être personnalisés par les artistes qui ont designé le concept store et vous obtiendrez du géant américain une réponse à l’une des critiques souvent formulée à son égard : l’uniformisation de la société !

