Sans le savoir il dépense 1 milliard de dollars pour 2 pizzas et s'en mord les doigts aujourd'hui

Avec un milliard de dollars, vous pouvez acheter une entreprise, un club de football, un gratte-ciel, une île privée ou… deux pizzas. Retour en 2010 sur une anecdote savoureuse.

Ces derniers mois, le bitcoin n'en finit plus d'affoler les compteurs. Son cours a même dépassé les 120 000 dollars en juillet, atteignant un nouveau sommet historique. Des chiffres vertigineux, surtout quand on les compare aux débuts hésitants de la plus célèbre des cryptomonnaies. À ses origines, le bitcoin ne suscite l'intérêt que d'une poignée d'initiés. Son fonctionnement repose sur un réseau décentralisé, sans autorité centrale ni banque. À l'époque, cette monnaie numérique est perçue comme une curiosité technique, connue uniquement d'un cercle restreint de développeurs et de passionnés de cryptographie. Aucun commerce ne l'accepte, aucun État ne le reconnaît, et sa valeur repose uniquement sur la confiance, presque philosophique, de ses utilisateurs.

C'est dans ce contexte encore balbutiant que, le 22 mai 2010, un développeur américain du nom de Laszlo Hanyecz tente une expérience inédite : il propose 10 000 bitcoins en échange de deux pizzas. L'offre est lancée sur Bitcointalk, un forum spécialisé, dans l'espoir de prouver que cette monnaie peut servir à des achats concrets. Un internaute accepte la proposition, passe commande chez un restaurant nommé Papa John's, et fait livrer les deux pizzas à Hanyecz, en Floride. Ce geste anodin devient historique : il s'agit de la toute première transaction commerciale en bitcoin. Une opération simple, mais qui marque le passage d'une monnaie théorique à une monnaie utilisée. À l'époque, ces 10 000 bitcoins valaient environ 40 dollars. Aujourd'hui, ils représenteraient plus d'un milliard de dollars.

Depuis, la date du 22 mai est devenue symbolique dans l'histoire du bitcoin, célébrée chaque année sous le nom de Bitcoin Pizza Day. Pour la communauté crypto, c'est un moment de commémoration teinté d'humour, mais aussi de respect pour ceux qui ont cru aux débuts du projet. On y célèbre la première utilisation réelle du bitcoin, mais aussi l'audace d'un utilisateur qui a préféré tester l'idée plutôt que spéculer.

L'anecdote des deux pizzas est souvent citée comme un symbole de ce que le bitcoin aurait pu rapporter à ceux qui ont su le garder. Mais elle dit surtout autre chose : en 2010, 10 000 bitcoins permettaient de satisfaire une simple petite faim. Quinze ans plus tard, ils pourraient suffire à acquérir un gratte-ciel, une entreprise, un club de football ou même une île privée.

Depuis, ces deux pizzas sont entrées dans la légende. Elles sont probablement devenues les plus chères de l'histoire. Ce 22 mai 2010, une simple commande a marqué, sans en avoir l'air, le début de l'usage réel du bitcoin. L'anecdote est devenue un repère pour la communauté, symbole discret d'un tournant dans l'histoire des cryptomonnaies.