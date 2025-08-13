Tous les propriétaires vont recevoir ce courrier : une facture à plus de 1000 €

En moyenne les 32 millions de propriétaires français vont devoir payer 1092 euros cette année.

Comme chaque année, 32 millions de propriétaires vont recevoir un courrier du service des impôts, très important pour leurs finances : leur avis de taxe foncière. Cette année encore, le montant affiché sur ce document fiscal sera en hausse par rapport à l'année précédente. Toutes les personnes qui possédaient au moins un bien immobilier au 1er janvier 2025 doivent s'acquitter de cette taxe. Et ce, peu importe le type de bien détenu : maisons, appartements, terrains ou locaux commerciaux.

Des millions de propriétaires devront donc régler leur taxe foncière en une seule fois. Les autres, qui ont mensualisé cette taxe, et qui en payent une partie tous les mois, devront néanmoins faire un nouveau versement à l'administration fiscale afin de s'acquitter du solde supplémentaire engendré par l'augmentation de la taxe foncière. Or, il est d'ores et déjà possible d'estimer à combien s'élèvera la hausse de la taxe foncière cette année partout en France.

L'augmentation nationale de la taxe foncière découle directement de la revalorisation des valeurs locatives cadastrales, mises à jour tous les ans. Ces valeurs, qui constituent la base de calcul de la taxe foncière, sont indexées sur le taux d'inflation enregistré par l'Institut nationale des statistiques et des études économiques (Insee) en novembre dernier, en l'occurrence novembre 2024.

L'application de cette règle de calcul explique les hausses de taxe foncière ces deux dernières années. En 2023, la taxe foncière augmentait de 7,1%, un chiffre correspondant exactement au taux d'inflation constaté par l'Insee en novembre 2022. De même, la hausse de 3,9% observée en 2024 reflétait le niveau d'inflation de novembre 2023. Ainsi, puisque les données de l'Insee indiquent un taux d'inflation de 1,7% en novembre 2024, cela se traduira par une augmentation minimale de 1,7% de la taxe foncière en 2025.

Cette progression, plus modérée que les années précédentes, représente néanmoins une charge financière supplémentaire pour tous les propriétaires. Le montant moyen de la taxe foncière, qui s'élevait à 1 034 euros en 2023 puis à 1 074 euros en 2024, devrait atteindre au minimum 1 092 euros en 2025.

Autre mauvaise nouvelle : cette estimation ne constitue toutefois qu'un plancher, car chaque commune dispose de la possibilité d'appliquer des majorations sur le taux de la taxe foncière. Les collectivités locales peuvent donc fixer leur propre taux. Ces décisions, adoptées au plus tard au printemps de chaque année, peuvent entraîner des hausses bien plus importantes que le minimum légal.

L'année dernière, plusieurs grandes villes ont ainsi appliqué des augmentations particulièrement élevées. Annecy a imposé une hausse de 14,1% à ses propriétaires, tandis que Nancy appliquait une majoration de 14,5%. Saint-Etienne a franchi le cap des 15%, et Nice a établi un record avec une hausse de 19,2%. Pour connaître le taux appliqué dans leur commune cette année, les propriétaires peuvent se renseigner directement auprès de leur mairie.