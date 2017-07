Lien : Astrobot

Trier ses mails et se préparer un café ne sont plus des activités contradictoires avec le skill Astrobot. Une fois reliée à la boite mail de son utilisateur, cette application lis les derniers messages arrivés, les archive ou les supprime. Elle est même capable de rédiger et d'envoyer des réponses simples à un mail, comme "merci beaucoup de cette proposition" ou encore "je serai 15 minutes en retard". Astrobot, qui est encore en version bêta, est compatible avec Gmail et Office 365