Retraite : toutes les pensions de novembre augmentent, mais moins que prévu

Les 14 millions d'anciens salariés du privé vont voir leur pension complémentaire augmenter. Une revalorisation légèrement inférieure à la formule initiale, mais qui sera visible immédiatement sur les comptes en banque.

Bonne nouvelle si vous percevez une pension de l'Agirc-Arrco. Après une année 2025 blanche, où les montants avaient stagné faute d'accord entre les partenaires sociaux, votre retraite complémentaire repart à la hausse. Concrètement, si vous touchiez une pension brute de 500 euros, celle-ci passera à 507 euros à compter du 1er novembre 2026. Sept euros de plus par mois qui s'ajoutent à votre retraite de base, laquelle avait déjà bénéficié de sa propre revalorisation de 0,9% au 1er janvier dernier.

Surtout, vous n'aurez pas à patienter jusqu'à la fin de l'année pour en voir la couleur. Contrairement à une idée reçue tenace, cette augmentation ne sera pas reportée sur le paiement de décembre. Depuis janvier 2014, la retraite complémentaire est payée d'avance, le premier jour ouvrable de chaque mois. Le virement que vous recevez début novembre correspond donc bien au mois en cours et intègre déjà ce nouveau calcul.

Mais pourquoi une hausse de 1,4%, alors que le chiffre de 1,6% a beaucoup circulé ? Tout s'est joué le 14 octobre 2026, lorsque le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, qui réunit syndicats et patronat, a dû trancher. Sur le papier, l'accord signé le 5 octobre 2023 dictait une formule mathématique précise : prendre l'inflation hors tabac estimée pour 2026, soit 2%, et lui amputer 0,4 point. Le résultat donnait effectivement 1,6%. Mais c'eut été trop simple.

En effet, les partenaires sociaux disposaient d'une marge de manœuvre. Ils avaient le droit d'ajuster ce résultat à la hausse ou à la baisse de 0,4 point maximum, avec une limite stricte : ne pas dépasser la progression du salaire moyen, estimée à 1,9% pour 2026 par Service-Public. La revalorisation finale pouvait donc légalement naviguer entre 1,2% et 1,9%. Ce n'est malheureusement pas la hausse qui a été choisie.

Le choix s'est finalement arrêté sur 1,4%, soit 0,2 point sous la formule de référence. Une décision dictée par la prudence financière. Cette augmentation représente tout de même un coût de 1,4 milliard d'euros en année pleine, et pèsera 21 milliards d'euros sur quinze ans. Des sommes colossales pour un régime qui a l'obligation absolue de conserver dans ses caisses l'équivalent de six mois de pensions sur un horizon de quinze ans.

Si vous souhaitez faire le point sur l'impact exact de cette décision sur votre budget, vous pouvez joindre un conseiller au 0 970 660 660. Ce numéro n'est pas surtaxé, pensez simplement à vous munir de vos identifiants pour qu'il puisse accéder à votre dossier personnel.