Nombre d'abonnements à Internet en France

La Rédaction JDN Mis à jour le 11/09/17 13:18

Au 30 juin 2017, l'Arcep dénombre 28,1 millions d'abonnements Internet à haut et très haut débit en France, en hausse de 3,1% sur un an (+835 000).

La France compte 28,1 millions d'abonnements Internet à haut et très haut débit sur réseau fixe au 30 juin 2017, selon l'Arcep, soit une croissance de 145 000 abonnements au cours du dernier trimestre et de 835 000 abonnements sur un an (+3,1%).

L'Arcep dénombre 28,1 millions d'abonnements Internet à haut et très haut débit fin juin 2017. (Cliquez pour zoomer) © Arcep