Vous avez jusqu'au 21 avril pour candidater aux Lovie Awards

La version européenne des "Oscars de l'Internet", dont le JDN est partenaire, récompense les meilleures initiatives digitales dans une centaine de catégories.

La 7e édition des Lovie Awards vient de donner son coup d'envoi. La déclinaison européenne des Webby Awards, ces prix qu'on baptise officieusement "Oscars de l'Internet", fait son retour en 2017. La cérémonie se tiendra comme chaque année courant novembre du côté de Londres et rassemblera le gratin des célébrités.

Les candidats ont jusqu'au 21 avril pour déposer leur dossier dans des catégories comme "Sites Web", "Film et vidéo", "Publicité", "Media et RP", "Sites mobiles et apps", "Social" ou encore "Podcasts et digital audio". Un processus qui se fait en plusieurs étapes, avec le remplissage d'un dossier et le paiement de frais de candidature de quelques centaines d'euros selon la catégorie. Les finalistes seront annoncés en septembre 2017 et les vainqueurs un mois plus tard.

Ils seront désignés par un jury composé de plus de 450 membres représentant ce qui se fait de mieux dans l'univers digital européen. Citons par exemple le Français Yann LeCun, le patron de l'IA de Facebook, ou Alexander Sjung, PDG de Soundcloud.