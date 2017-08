Galaxy Note 8 : les infos sur le prix, la taille, la sortie en France

Le Galaxy Note 8 est enfin officiel. Samsung a donné tous les détails techniques concernant son nouveau bébé au cours de son événement Unpacked 2017. Dans le live ci-dessous, vous pourrez trouver les informations concernant le prix, la date de sortie ou encore la taille de la phablet.

18:17 - Prix et date de sortie du Galaxy Note 8 Le Samsung Galaxy Note 8 est d'ores et déjà disponible en précommande, certains fans du produit ont acheté leur nouveau joujou à peine l'événement terminé. Il sera vendu en magasin d'ici la fin du mois de septembre. DJ Koh, le président de Samsung Mobile, a indiqué à la suite de la conférence qu'il ne souhaitait pas que l'appareil soit commercialisé plus de 1000 dollars. Si l'on en croit les informations produit publiées sur le site de vente en ligne britannique du produit, le smartphone sera commercialisé l'équivalent de 941 euros au Royaume-Uni. Le groupe veut à tout prix éviter de dépasser la barre fatidique des 1000 dollars pour ne pas détourner les consommateurs de son produit. L'entreprise espère faire de son dernier-né un best seller. DJ Koh a indiqué que plus de 10 millions d'unités seraient disponible à la vente d'ici la fin de l'année 2017. 18:12 - Les caractéristiques techniques du Galaxy Note 8 Le smartphone fonctionne avec une puce Snapdragon 835 ou Exynos 8895, en fonction du modèle, et est doté de 6 giga-octets de RAM, comme l'indique sur scène Justin Denison, vice-président senior de la stratégie produit. Le Galaxy Note 8 est équipé de l'OS Android 7.1.1 Nougat. La phablet sera envoyée à ses clients avec la Samsung DeX station (contraction de desktop experience). Cette station d'accueil permet à son utilisateur d'y plugger son smartphone ainsi qu'un écran d'ordinateur et une souris, pour travailler comme s'il était sur un ordinateur. Cet équipement sera commercialisé dans quatre couleurs au choix : le noir, le gris, le bleu et le doré. 17:57 - Créer des scénarios sur l'assistant vocal Bixby avec son Note 8 Le Galaxy Note 8 est équipé de Bixby, l'assistant intelligent de Samsung, qui a été lancé en France le 22 août, mais seulement dans sa version anglaise et coréenne. L'IA permettra à ses utilisateurs de créer des scénarios avec leur phablet. "En disant simplement good night [bonne nuit en français] à Bixby, le téléphone peut se mettre en mode avion et activer automatiquement un filtre pour contrer les effets sur le sommeil de la lumière bleue émise par l'écran", illustre Jonathan Wong, l'un des cadres dirigeants du groupe. Les futurs propriétaires de l'appareil pourront lancer vocalement des morceaux sur Spotify à travers Bixby, poursuit le dirigeant. Les deux entreprises annoncent ici un partenariat. De nouveaux partenaires seront présentés au mois d'octobre pendant la conférence de Samsung dédiée aux développeurs. 17:45 - Un stylet intelligent capable de traduire en direct un contenu écrit Le stylet du Galaxy Note 8 de Samsung, le SPen, est capable de traduire en direct des phrases écrites. Il suffit de glisser sur le contenu en langue étrangère sur l'écran géant du téléphone. Une bulle apparait alors avec le contenu traduit en anglais, montre à l'écran Susanne de Silva, directrice de la stratégie produit chez Samsung. Le SPen peut également convertir des devises si son propriétaire le lui demande. L'appareil est relié à un logiciel IA développé par Samsung. La société a créé une communauté pour les utilisateurs artistes de son stylet, baptisée Penup. Ils peuvent poster sur la plateforme les dessins réalisés sur leur smartphone. 17:36 - Samsung confirme la double caméra du Galaxy Note 8 La nouvelle phablet de Samsung sera bien doté d'une double caméra, comme l'affirmaient les rumeurs depuis plusieurs mois. "Elle est deux fois plus efficace que sur les versions précédentes de l'appareil", indique Susanne de Silva, la directrice de la stratégie produit du groupe pendant la présentation. La première lentille permet de réaliser des images en grand angle. C'est l'idéal pour les images de paysages. La seconde est dotée d'un zoom optique x2, pour réaliser des gros plans. Les deux capteurs sont équipés d'un outil de stabilisation de l'image, pour éviter les flous. 17:30 - Le Galaxy Note 8, un smartphone géant Le Galaxy Note 8 est la plus grande phablet jamais créée par Samsung, avec un écran de 6,3 pouces. Cet écran géant a été créé pour que le public puisse regarder des films ou jouer à des jeux vidéo en plongeant littéralement dans l'image, explique Justin Denison, vice-président senior de la stratégie produit. Les futurs utilisateurs du smartphones pourront dessiner plus facilement sur l'appareil avec leur stylet. Comme sur le S8 et le S8 plus, présentés en mars 2017, l'écran est un infinity display. 17:20 - Le Galaxy Note 8 officiellement présenté Roulements de tambours et images 3D… Le Galaxy Note 8 vient d'être dévoilé par Samsung. Le groupe commence par montrer dans une vidéo le double capteur photo qui équipe l'appareil et les possibilités offertes par le stylet. L'entreprise présente également la bordure arrondie de l'écran géant de cette phablet promue par la société grâce au slogan do bigger things. 17:07 - La conférence Unpacked 2017 démarre 4, 3, 2, 1, go ! La conférence Unpacked 2017 vient de démarrer à New York. Finies les rumeurs, le Galaxy Note 8 est enfin présenté par Samsung. Le show démarre à grand renfort de percussions et de leds clignotantes. Samsung lance ensuite une vidéo émotion qui retrace l'histoire de la gamme Galaxy Note. Le coréen revient notamment sur le fâcheux épisode des batteries explosives du Galaxy Note 7, en remerciant ses fans de ne pas avoir lâché la marque. 16:51 - Les hashtags à suivre pendant la conférence Unpacked 2017 Le top départ de la conférence Unpacked 2017, où le Galaxy Note 8 de Samsung va être mis à nu pour la première fois, sera donné dans moins de 10 minutes. Les influenceurs, blogueurs et autres journalistes de tout poil qui couvrent le secteur du smartphone ne manqueront pas de réagir en direct sur Twitter aux annonces savamment distillées par le groupe coréen pendant son show. Pour suivre leurs commentaires, vous pouvez suivre les hashtags suivants sur le réseau social : #Unpacked, #TheNextGalaxy, #note8, #galaxynote. 16:39 - La foule se presse devant le centre de conférences où le Note 8 s'apprête à être présenté La présentation du Galaxy Note 8 commence dans moins de 30 minutes et le public, impatient, est au rendez-vous. Il faut dire que cette conférence était attendue depuis plusieurs mois. Samsung y donnera tous les détails techniques concernant son dernier-né, sur lequel il compte pour tacler Apple et son futur iPhone 8. Les journalistes et les blogueurs se pressent devant la porte du Park avenue armory à New York, où se déroule Unpacked 2017, comme le montre la photo ci-dessous prise par un rédacteur de 01net et postée sur le compte twitter du média. 16:04 - Galaxy Note 8 : le suspense monte à moins d'une heure de la conférence Unpacked 2017 Tic tac, tic tac… A 17 heures (heure française), le grand public fera officiellement connaissance avec le Galaxy Note 8 de Samsung. Lors de sa conférence Unpacked 2017, Samsung lèvera le voile sur son téléphone depuis New York, au Park avenue armory, un espace dédié à la création artistique et aux présentations d'entreprises. Samsung devrait confirmer les rumeurs qui courent depuis plusieurs mois sur sa phablet, notamment à propos de son prix élevé : elle devrait être commercialisée en France 1009 euros.

Samsung mise beaucoup sur la sortie de son Galaxy Note 8. La société coréenne veut séduire de nombreux clients avec sa nouvelle phablet de la gamme Note. Samsung espère notamment conquérir les fans de photographie amateur avec son smartphone équipé d'un double capteur photo, qui permet de réaliser des clichés avec un effet artistique de flou en arrière-plan. Mais Samsung fait face sur le marché du smartphone à une concurrence féroce. Le premier de ses compétiteurs n'est autre qu'Apple, dont l'iPhone 8 sortira au mois de septembre. Le groupe est également mis sous pression par plusieurs entreprises chinoises, comme Huawei ou encore Oppo.

Samsung exhibe pour la première fois son Galaxy Note 8 sous le feu des projecteurs ce 23 août, au cours de la conférence Unpacked 2017, organisée à New York, aux Etats-Unis. La conférence démarre à 17 heures en France et à 11 heures à New York. La conférence pourra être regardée en direct depuis l'application officielle Unpacked 2017. Elle est gratuite. Unpacked 2017 pourra également être suivie en live depuis le site dédié créé par Samsung pour l'occasion et sur la chaîne YouTube du groupe.

Le Samsung Galaxy Note 8 sera présenté au grand public le 23 août, lors de la conférence Unpacked 2017, qui se déroulera à New-York, a confirmé Samsung le 20 juillet. Le groupe a mis cet événement sous le signe de la grande taille, avec le slogan "Do bigger things", comme le montre le tweet ci-dessous. Logique, car le Note 8 promet d'être un géant, encore plus grand que les précédentes versions de la phablet du coréen. Samsung dame ainsi le pion à Apple en présentant son bébé avant le futur iPhone 8, qui devrait être dévoilé au public courant septembre.

La diagonale du futur smartphone de Samsung mesurerait 6,3 pouces (soit 16 centimètres), selon des informations diffusées fin mai sur le réseau social chinois Weibo et sur Twitter par lce Universe, un internaute qui avait publié des fuites qui se sont révélées exactes sur le Samsung S8 avant sa sortie. C'est 0.1 pouce de plus (soit 0,2 centimètre) que le dernier-né du groupe, le Samsung S8 plus. Comme avec le Note 7, un stylet baptisé "S Pen" permettra aux utilisateurs du Note 8 de griffonner sur cet écran de grande taille, montre la vidéo ci-dessous réalisée par Concept Creator, qui a imaginé à quoi pourrait ressembler l'appareil en reprenant les rumeurs qui courent sur le net.

La vraie révolution de l'écran du Galaxy Note 8 n'est pas liée à sa taille mais à sa résolution. L'appareil pourrait être doté d'un écran 4K dont la définition sera supérieure à 4096 pixels en largeur d'image. Si cette rumeur largement relayée sur Internet se révèle fondée, les futurs utilisateurs du Note 8 pourront utiliser l'appareil avec le casque de réalité virtuelle de Samsung, le Gear VR, et profiter de films de bonne qualité pour une immersion ultra-réaliste dans un monde numérique.

Le prix de vente du Samsung Galaxy Note 8 n'a pas encore été dévoilé par le fabricant de smartphones coréen. Si l'on se fie à l'augmentation des tarifs des Galaxy S8 et S8 Plus (respectivement commercialisés 809 et 909 euros en France) par rapport à ceux du S7, le futur téléphone haut de gamme de Samsung devrait être vendu plus cher que son prédécesseur de la gamme Note, qui était commercialisé 859 euros dans l'Hexagone au moment de son lancement. Selon un article publié sur Venture Beat par le blogueur américain Evan Blass, à l'origine de plusieurs fuites qui se sont révélées exactes sur le futur téléphone de la marque coréenne, il pourrait coûter 999 euros. Cet appareil, qui devrait être équipé de deux (coûteuses) caméras à l'arrière de la coque, serait le plus cher jamais commercialisé par le groupe.

En plus de son appareil photo classique à l'avant, le Samsung Galaxy Note 8 sera équipé d'un double capteur à l'arrière, de 12 et de 13 mégapixels, selon Ming-Chi Kuo, un analyste renommé du cabinet KGI Securities cité en avril 2017 par 9to5Mac. Ces objectifs jumeaux permettront aux utilisateurs du smartphone qui le souhaitent de faire des portraits et des selfies de bonne qualité en angle serré, avec un visage net et un arrière-plan flou. Samsung n'est pas le premier fabricant à doter son smartphone de ce double capteur : Apple l'avait fait avant lui avec son iPhone 7 Plus, mais également HTC et Huawei.

Samsung n'a pas encore publié les caractéristiques techniques officielles de son Note 8, les informations publiées ci-dessous sont donc à prendre avec des pincettes, car elles sont le fruit de fuites qui n'ont pas été confirmées par le constructeur.

Ecran de 6.3 pouces, définition 4K

Processeur Exynos 8895 en France et en Europe, Snapdragon 835 aux USA

6 giga octets de RAM

Appareil photo : capteur avant de 8 mégapixels et double capteur arrière de 12 et 13 mégapixels, zoom optique x3

Stockage : jusqu'à 256 giga octets

Batterie lithium-ion non amovible

En plus de ces caractéristiques techniques de base, le nouveau Galaxy Note 8 sera équipé d'un stylet et d'un scanner d'iris. Un bouton sur le côté de smartphone permettra d'activer l'assistant vocal intelligent Bixby lancé par Samsung pour concurrencer Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Assistant.