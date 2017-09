Le Samsung Galaxy Note 8 est dans les bacs en France !

La Rédaction JDN Mis à jour le 15/09/17 08:55

Le Samsung Galaxy Note 8 est disponible en magasin en France ce 15 septembre au tarif de 1009 euros. La commercialisation démarre également aux Etats-Unis.

[Mise à jour le 15 septembre 2017 à 08h55] Le jour J est arrivé pour le Galaxy Note 8, qui pointe enfin le bout de son nez dans les magasins ce 15 septembre aux Etats-Unis, mais également en France. Le géant coréen du smartphone espère que ce lancement commercial sera un succès pour l'entreprise malgré le tarif élevé du téléphone, qui dépasse en France la barre symbolique des 1 000 euros. La version dotée de 64 giga-octets de mémoire est vendue 1 009 euros. Reste à savoir si ces vœux pieux vont se réaliser, après la présentation en fanfare le 12 septembre des deux nouveaux smartphone d'Apple, l'iPhone 8 et l'iPhone X. Car la marque à la pomme reste le principal concurrent de Samsung sur le segment des appareils hauts de gamme.

Les précommandes du Galaxy Note 8 de Samsung atteignent des records, à deux jours de la sortie effective de l'appareil en France. Le prix élevé du nouveau smartphone du fabricant coréen ne semblait pas décourager les fans de la marque. 650 000 précommandes étaient enregistrées le 13 septembre, soit 2,5 fois plus que pour le Galaxy Note 7 sur la même période.

Avec son Galaxy Note 8, Samsung espère engloutir une grosse part du marché des smartphones haut de gamme. Reste à savoir si les clients vont être séduits pas le nouveau flagship de la marque plutôt que par l'iPhone 8, qui devrait être dévoilé dans le courant du mois de septembre. Pour s'assurer les faveurs des fans, Samsung a truffé l'appareil de technologies derniers cris, dont une double caméra et un stylet multifonctions, présentés en détail le 23 août pendant la conférence Unpacked 2017 à New York. Résultat, un prix élevé de 1009 euros en France, qui risque de décourager certains acheteurs… Voici les principales informations qu'il fallait retenir de l'événement et la vidéo de présentation du téléphone publiée par Samsung Mobile sur sa chaîne YouTube :

Prix : le Galaxy Note 8 est vendu 1009 euros

le Galaxy Note 8 est vendu 1009 euros Date de sortie : le smartphone est déjà disponible en précommande et sera commercialisé en France d'ici au 15 septembre

le smartphone est déjà disponible en précommande et sera commercialisé en France d'ici au 15 septembre Taille de l'écran : diagonale de 6,3 pouces

diagonale de 6,3 pouces Caméra : double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels, ouverture grand angle et zoom optique x2

double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels, ouverture grand angle et zoom optique x2 Caractéristiques techniques : OS Android 7.1.1 Nougat, puce Snapdragon 835 ou Exynos8895, 6 Go de mémoire vive

Le Samsung Galaxy Note 8 est disponible en précommande depuis le 23 août, jour où il a officiellement fait connaissance avec le public dans le cadre de la conférence Unpacked 2017. Certains fans de la gamme Note ont acheté leur nouveau joujou à peine l'événement terminé. En France, le smartphone peut être commandé sur le site de Darty, de la Fnac, ou encore de Boulanger. Il sera commercialisé dans l'Hexagone à partir du 15 septembre.

Au début du show, organisé par Samsung fin août pour présenter son nouvel appareil, la société a diffusé une vidéo émotion qui retrace l'histoire de la gamme Galaxy Note. Elle y est notamment revenue sur le fâcheux épisode des batteries explosives du Galaxy Note 7, en remerciant ses fans de ne pas avoir lâché la marque.

Motus et bouche cousue… Samsung n'a pas mentionné directement le prix auquel il commercialise son appareil pendant la conférence de présentation Unpacked 2017, et pour cause : le smartphone est vendu en France au tarif de 1009 euros. Le groupe dépasse donc la barre symbolique des 1000 euros dans notre pays et prend le risque de créer un frein psychologique à l'achat de son téléphone pour une partie des acquéreurs potentiels. Aux USA en revanche, l'appareil est vendu 929 dollars.

L'entreprise espère faire de son dernier-né un best-seller. Le président de Samsung Mobile, DJ Koh, a indiqué pendant la présentation du Galaxy Note 8 que plus de 10 millions d'unités seraient disponibles à la vente d'ici fin 2017. Pour écouler un maximum de pièces, le dirigeant mise probablement en partie sur des partenariats avec les opérateurs mobiles. Ils intégreront l'acquisition de la phablette à leur forfait mensuel, étalant ainsi sur plusieurs mois le paiement du téléphone pour le client final.

La nouvelle phablette de Samsung est dotée d'une double caméra à l'arrière, avec deux capteurs de 12 mégapixels. "Elle est deux fois plus efficace que sur les versions précédentes de l'appareil", indique Susanne de Silva, la directrice de la stratégie produit du groupe. La première lentille permet de réaliser des images en grand angle, elle est idéale pour prendre des clichés ou des films de paysage. La seconde est dotée d'un zoom optique 2x, pour réaliser des gros plans. Les deux capteurs sont équipés d'un outil de stabilisation d'image, pour éviter les flous involontaires. Avec cet équipement, les photographes amateurs pourront immortaliser facilement des scènes en donnant à leurs clichés un effet bokeh, c'est-à-dire un flou "artistique" en arrière-plan. Samsung n'est pas le premier fabricant à doter son smartphone de ce double capteur : Apple l'avait fait avant lui avec son iPhone 7 Plus, mais également HTC et Huawei.

Le Galaxy Note 8 est la plus grande phablette jamais créée par Samsung, avec un écran de 6,3 pouces (soit 16 centimètres). Samsung a communiqué à grand renfort de slogan – do bigger things – sur la taille de géant de son dernier bébé, mais la différence avec le calibre du Samsung S8 plus, présenté en mars 2017, est somme toute minime : le Note 8 ne fait que 0.1 pouce de plus (soit 0,2 centimètre). "Cet écran géant a été créé pour que le public puisse regarder des films ou jouer à des jeux vidéo en plongeant littéralement dans l'image", explique Justin Denison, vice-président senior de la stratégie produit pendant la conférence Unpacked 2017. Les futurs utilisateurs du smartphone pourront dessiner plus facilement sur l'appareil avec leur stylet. Comme sur le S8 et le S8 plus, l'écran est un infinity display. Ses bordures sont incurvées.

Le stylet du Galaxy Note 8 de Samsung, le SPen, est intégré dans la partie inférieure du téléphone. Il suffit d'appuyer légèrement dessus pour le faire sortir et l'utiliser. Le SPen est doté de nouvelles fonctions comparé à sa version précédente, commercialisée avec le Galaxy Note 7. Il est notamment capable de traduire en direct des phrases écrites. "Il suffit de glisser sur le contenu en langue étrangère sur l'écran du téléphone. Une bulle apparaît alors avec le texte traduit en anglais", explique Susanne de Silva chez Samsung. Le SPen peut également convertir des devises si son propriétaire le lui demande. L'appareil est relié à un logiciel d'IA développé par le constructeur. La société a créé un espace communautaire pour les utilisateurs artistes de son stylet, baptisé Penup. Ils peuvent poster sur la plateforme les dessins réalisés sur leur smartphone.

Le Galaxy Note 8 est équipé de Bixby, l'assistant intelligent de Samsung, qui a été lancé en France le 22 août 2017, mais seulement dans sa version anglaise et coréenne. Cette IA permet de créer des scénarios avec la phablette. "En disant simplement good night [bonne nuit en français] à Bixby, le téléphone peut se mettre en mode avion et activer automatiquement un filtre pour contrer les effets sur le sommeil de la lumière bleue émise par l'écran", illustre Jonathan Wong, l'un des cadres dirigeants du groupe. Samsung annonce dans le cadre d'Unpacked 2017 un partenariat entre Bixby et Spotify. Les futurs propriétaires du Galaxy Note 8 pourront lancer vocalement des morceaux sur Spotify via l'assistant vocal. De nouvelles alliances seront présentées au mois d'octobre pendant la conférence de Samsung dédiée aux développeurs. La mise au point de la version chinoise de Bixby Voice, la version vocale de l'assistant, est à 90% terminée. L'outil sera lancé en Chine dans la foulée de la commercialisation du Note 8.

Le Galaxy Note 8 est un concentré de technologie. Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes :

OS : Android 7.1.1 Nougat

Android 7.1.1 Nougat Mémoire : 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage (elle peut être étendue à 128 ou 256 Go)

6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage (elle peut être étendue à 128 ou 256 Go) Batterie : 3300 milliampères

3300 milliampères Ecran : diagonale de 6,3 pouces (16 centimètres), définition Quad HD (2560 x 1440 pixels)

diagonale de 6,3 pouces (16 centimètres), définition Quad HD (2560 x 1440 pixels) Réseau : LTE de catégorie 16 (peut être différent en fonction des pays et opérateurs)

LTE de catégorie 16 (peut être différent en fonction des pays et opérateurs) Paiement sans contact : NFC, MST

NFC, MST Puce : Snapdragon 835 ou Exynos 8895

Snapdragon 835 ou Exynos 8895 Audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

La phablette sera livrée avec la Samsung DeX (contraction de desktop experience). Une station d'accueil qui permet de brancher au smartphone un écran d'ordinateur et une souris, pour travailler en mode ordinateur. Cet équipement sera commercialisé dans quatre couleurs au choix : noir, gris, bleu et doré.