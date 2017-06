Infographie : l'Amérique du Nord, plus grosse consommatrice d'Internet au monde en 2021

L'Amérique du Nord devrait également rester leader en termes de pénétration, avec 89% de la population connectée en 2021.

Depuis 2008, les Etats-Unis ne sont plus le pays comptant le plus grand nombre d'utilisateurs d'Internet. Ils ont été dépassés par la Chine cette année-là, puis par l'Inde en 2016. Cependant, les prévisions de Cisco montrent que l'Amérique du Nord devrait rester leader en termes de pénétration et de consommation.

© Statista

Ainsi, le pourcentage de la population nord-américaine ayant accès à Internet devrait être de 89% en 2021, un chiffre stable par rapport à 2016. L'Europe de l'Ouest devrait progresser encore un peu, pour atteindre un taux de pénétration de 87%. Elle conservera un meilleur accès au Web que l'Europe Centrale et orientale, dont 72% de la population sera connectée en 2021. L'Amérique Latine (66%) et l'Asie-Pacifique (62%) resteront à des niveaux de connectivité intermédiaires, tandis que l'Afrique demeurera loin derrière le reste du monde, avec seulement 28% de la population ayant accès à Internet dans quatre ans.

La consommation mensuelle de l'Amérique du Nord devrait être incomparable avec le reste du monde en 2021 : 180 Gb par mois et par utilisateur, contre 80 Gb en Europe de l'Ouest, 43 en Asie-Pacifique, 41 en Amérique Latine, 35 en Afrique et 32 en Europe centrale et orientale.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

Et aussi