Infographie : le top 10 des crypto-monnaies dans le monde

Le bitcoin est-il la monnaie virtuelle avec la plus grosse valorisation boursière au monde ? L'ethereum et le monero arrivent-ils à rivaliser ? Réponses avec notre partenaire Statista.

Les crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles qui se sont imposées dans le paysage Internet au point de devenir des moyens de paiement, sont nombreuses. Côté valorisation boursière, c'est la plus populaire d'entre elle, le bitcoin, qui domine un classement réalisé grâce aux données de Coinmarketcap.com, synthétisé ici dans une infographie de notre partenaire Statista.

© Statista - JDN

La monnaie inventée par le mystérieux Satoshi Nakamoto est ainsi valorisée près de 18,2 milliards de dollars. Loin derrière, on retrouve l'ethereum et le monero, valorisés respectivement 961 et 243 millions de dollars.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

