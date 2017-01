Les grandes villes françaises où il coûte le plus cher de s'installer

Loyer, frais d'alimentation, de transport… Découvrez le montant de la facture qui vous attend le premier mois suivant votre installation dans l'une de ces 15 métropoles tricolores.

10% des Français déménagent chaque année, selon une étude d'Engie. Une migration qui occasionne des frais. A ceux liés à l'acheminement de cartons et meubles – sauf si des bonnes âmes viennent prêter bras fort et véhicule de transport – s'ajoutent les dépenses à supporter lors du premier mois de vie dans une nouvelle commune. La plateforme de déménagement berlinoise, Movinga, a estimé le montant de ces dernières dans 15 métropoles françaises et les a classées en fonction du coût total. 15e : Dijon, 909 euros le premier mois Voir le classement A Dijon, le loyer représente 43% du coût total de la vie le premier mois. © Henryk Sadura 123RF

Les postes de dépense que la start-up a additionnés pour établir ce classement sont : le loyer pour un appartement de 35 mètres carrés, l'installation téléphonique, l'alimentation et le transport. Sans surprise vu le niveau des prix immobiliers à la location dans la capitale, Paris arrive 1re du classement des villes où il coûte le plus cher de poser ses valises, avec un coût total estimé à 1 753 euros le premier mois. Le loyer représente 59% de cette somme.

Les grandes villes françaises où il coûte le plus cher de s'installer Rang Ville Coût du 1er mois (€) Loyer moyen pour 35 m² (€) Installation téléphonique (€) Alimentation (€) Transport (€) 1 Paris 1 753 1 025 44 614 70 2 Strasbourg 1 223 511 44 619 49 3 Lyon 1 216 505 44 608 60 4 Nice 1 200 607 44 519 31 5 Toulouse 1 143 490 44 563 46 6 Montpellier 1 137 461 44 582 50 7 Lille 1 131 528 44 510 50 8 Bordeaux 1 117 433 44 610 30 9 Grenoble 1 087 462 44 529 51 10 Reims 1 049 408 44 561 36 11 Marseille 1 033 496 44 462 31 12 Nantes 1 007 438 44 463 63 13 Toulon 987 491 44 422 31 14 Rouen 944 406 44 441 53 15 Dijon 909 389 44 441 35

Strasbourg arrive 2e, avec 1 223 euros, soit 30% de moins qu'à Paris. Hors loyer, l'écart n'est plus que de 2%. A noter également que la métropole de l'Est monte sur la 1re marche du podium si l'on ne prend en compte que les frais liés à l'alimentation. Lyon vient clôturer ce trio de tête. Se loger dans un 35 mètres carrés coûte légèrement moins cher dans la 2e plus grande ville de France qu'à Strasbourg mais il est plus cher de s'y déplacer en transports en commun.

Méthodologie