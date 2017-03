Quelles opportunités digitales pour les administrateurs de biens ?

Grâce au numérique, les professionnels de la gestion de copropriété et de la gérance locative ont l'occasion de diversifier encore leurs activités… et leurs sources de revenus, selon Xerfi.

C'est par la petite porte que le digital a fait son entrée chez les administrateurs de biens, se déployant d'abord sur leurs activités périphériques liées à la transaction (vente et location), via des plateformes d'annonces en ligne. Au cours des dernières années, le numérique s'est également développé sur les activités historiques des administrateurs de biens, à savoir le syndic de copropriété et la gérance locative. "Il permet en effet de proposer une plateforme collaborative disponible 24h24 et contenant toutes les informations juridiques, administratives, comptables, etc., nécessaires aux bailleurs et propriétaires", relève Xerfi dans l'étude "Les nouveaux modèles dans l'administration de biens", publiée en octobre 2016. Et ce n'est pas tout. Le digital permet également à ces professionnels d'offrir des services connexes à l'immobilier.

"Foncia propose ainsi une plateforme de mise en relation entre particuliers à la recherche de service de type bricolage, ménage ou jardinage, rappellent les auteurs de l'étude. Le leader du secteur en France propose également une plateforme permettant de localiser, réserver un véhicule (VTC, autopartage…). Il s'appuie ainsi sur sa base colossale de clients et mise à plein sur les effets du cross-selling."

En 2017, le chiffre d'affaires des administrateurs de biens devrait progresser de 1,7%, selon le cabinet d'analyses, après +2,4% en 2016.

Et aussi