Immobilier : dans quelle grande ville investir en 2017 ?

Le dynamisme économique, l'évolution des prix immobiliers ou encore celle de la population étudiante sont autant de critères à prendre en compte au moment d'acheter pour louer.

N'importe quel professionnel de l'immobilier vous le dira, le premier critère à regarder lorsque l'on parle d'investissement locatif, c'est l'emplacement. Comme chaque année depuis six ans, Explorimmo.com et Explorimmoneuf.com publient leur classement des dix grandes villes françaises les plus attractives. Pour l'établir, les portails d'annonces ont pris en compte douze indicateurs économiques et immobiliers, parmi lesquels on peut citer la part des logements vacants, l'évolution des loyers des petites surfaces, le niveau moyen des taux de crédit, etc.

Les 10 grandes villes où investir en 2017 Rang Ville Evolution prix moyen m² ancien (%) Evolution étudiants (%) Evolution loyers T2 (%) 1 Rennes 1,1 +3,4 +1,6 2 Bordeaux +6 +2,9 +2,5 3 Montpellier +1 +4,1 +0,5 4 Nantes +3,1 +2,6 +0,3 5 Lyon +3,6 +4,2 +1,1 6 Lille +2 +4,6 +1,5 7 Strasbourg +2,5 +2,9 +0,8 8 Nîmes -3,5 +4,1 +0,4 9 Grenoble -0,2 +3,2 +0,6 10 Toulouse +0,3 +2,4 0

En 2017, c'est Rennes qui rafle la première place et déloge Toulouse, reléguée à la dixième place. Son titre, la ville le doit notamment à sa démographie galopante, son prix de l'immobilier et sa fiscalité locale. Autre atout, l'inauguration prochaine de la ligne à grande vitesse qui reliera Rennes à Paris en seulement 1h30. D'autres grands projets sont par ailleurs lancés et pèsent dans la balance : la deuxième ligne de métro prévue pour 2020 et EuroRennes, le futur centre d'affaires de la métropole bretonne qui s'étalera sur 58 hectares et accueillera, à terme, 5 200 habitants et 3 700 salariés.

En deuxième position, Bordeaux se maintient et ce n'est pas une surprise. Explorimmo.com et Explorimmoneuf.com précisent que la métropole est restée dans le peloton de tête depuis la création de ce classement. Comme Rennes, Bordeaux s'appuie sur l'arrivée prochaine de la ligne à grande vitesse pour mener des projets de grande ampleur, comme Euratlantique et ses futurs 40 000 habitants et 25 000 emplois. Le dynamisme de la ville promet là aussi de belles perspectives de rentabilité.

Montpellier complète ce podium et affiche ainsi une belle progression par rapport à sa 7e place de l'an passé. La cité héraultaise se classe même première en termes de démographie (+7,93% sur un an) et d'emploi (+6,26%). Montpellier présente, en outre, des indicateurs économiques et immobiliers susceptibles d'attirer les investisseurs. Malgré le cadre de vie très agréable et un dynamisme économique et démographique certain, les prix de l'immobilier restent sages. Sans doute le moment opportun pour investir.