Rhinov, la start-up qui transforme votre logement sans travaux

La plateforme fournit aux professionnels de l'immobilier et, désormais, aux particuliers des propositions de réaménagement d'espaces en 3D.

L'idée de Rhinov est née d'un simple constat. Quand Bastien Paquereau, l'un des co-fondateurs de cette solution en ligne d'aménagement d'espaces en 3D, était encore agent immobilier, il s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 50% de son portefeuille de biens dans lesquels les clients n'arrivaient pas à se projeter. A l'époque, le home staging, pratique qui permet aux propriétaires d'accélérer la vente de leur bien en jouant sur la luminosité et les meubles afin de le rendre plus agréable et de le dépersonnaliser, existe déjà. "J'ai réalisé mes premiers projets pour ma propre agence, en contactant des architectes d'intérieur au cas par cas", raconte-t-il. Il perçoit alors le potentiel de sa démarche et décide en 2013 de lancer son service de home staging virtuel avec Xavier Brissonneau, un ami qui avait de l'expérience dans le marketing. "On s'est associé en août 2013 à un directeur de projets chez Popcap, spécialiste du jeu vidéo, Jérôme Schurch [le 3e cofondateur, NDLR], poursuit Bastien Paquereau. Il a apporté les compétences techniques qu'il nous manquait."

Rhinov vient de lancer un site de home staging virtuel dédié aux particuliers

Le principe de Rhinov ? Photos ou plans à l'appui, la start-up réalise une proposition de réaménagement en 3D, selon l'un des 14 styles de décoration qu'elle référence, parmi lesquels figurent les styles design, campagne, industriel et scandinave. Le service coûte 59 euros pour un visuel 3D créé à partir d'une photo ainsi qu'un avant/après interactif, que l'agent immobilier peut intégrer à son annonce. "Nous avons développé un logiciel en interne qui calcule lui-même les dimensions de la pièce à partir de la photo, détaille fièrement Bastien Paquereau. Avant, on prenait 600 euros par pièce. Aujourd'hui, nous sommes capables de répondre à plus de 1 000 projets par mois. C'est ce qui nous différencie principalement de nos concurrents." Pour l'offre sur plan, le service est facturé 3 euros du mètre carré et cela inclut la livraison, sous 5 jours ouvrés, d'un visuel 3D par pièce principale, d'une visite virtuelle 360°, compatible réalité virtuelle, et d'un plan d'ensemble en 3D. "On restitue les projets en partie grâce à des technologies issues des jeux vidéo, pour permettre aux clients de naviguer dans le nouvel environnement", explique le président-fondateur de Rhinov. Aujourd'hui, la solution de Rhinov a séduit de grands réseaux immobiliers français comme Orpi, Century21, Era ou encore Guy Hoquet. Rhinov s'adresse également aux promoteurs immobiliers et aux constructeurs avec une offre dans le neuf (tarifs sur devis).

Pour 59 euros, les professionnels de l'immobilier obtiennent un visuel 3D ainsi qu'un avant/après interactif à intégrer à leur annonce

Maintenant, la jeune pousse met les bouchées doubles sur le créneau des particuliers. Jusqu'à présent, ces derniers pouvaient déjà passer commande sur le site "historique" de Rhinov, mais ils ne représentaient que 1% des projets réalisés. A compter de ce lundi 3 juillet, ils ont droit à leur plateforme dédiée (Rhinov.fr) pour formuler des demandes de réaménagement 3D sur photo. Le tarif est fixé à 99 euros (69 euros pour le prix de lancement). "Notre motivation, c'est de faciliter l'accès à la décoration pour les particuliers. C'est un sujet phare pour une très grosse partie des Français, à la fois excitant et anxiogène par la difficulté de faire des choix. Il y a quelques années, on n'avait encore que deux solutions : un architecte d'intérieur ou un décorateur. Nous offrons une alternative." Les utilisateurs ont également accès à la liste d'achats de tous les meubles, objets de décoration et matériaux qui sont intégrés dans le projet de réaménagement qui leur est soumis, avec leur prix et des liens vers les sites marchands où se les procurer. Bastien Paquereau explique que les équipes ne se sont pas fixé d'objectifs précis en termes de nombre d'utilisateurs : "C'est un tout nouveau marché sur lequel nous n'avons ni historique ni métriques exploitables".

"Nous avons levé des fonds il y a un et demi, à hauteur d'un million d'euros", raconte le cofondateur. Ce qui a permis à Rhinov de réaliser beaucoup d'investissements en R&D et d'étoffer son équipe. Celle-ci est désormais composée de 40 personnes, dont 15 ingénieurs informatiques et 15 architectes d'intérieur.

