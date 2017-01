Taux de chômage et chômeurs en France : le point en janvier

Le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 0,9% par rapport à octobre. Le taux de chômage augmente de 0,1 point sur trois mois, à 9,7%.

L'embellie tant espérée par le gouvernement continue. Après deux baisses de 1,9% en septembre et de 0,3% en octobre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, recule de 0,9% sur un mois, à 3 447 000 en novembre, selon les chiffres dévoilés par la Dares et Pôle emploi ce lundi 26 décembre pour la France métropolitaine, soit 31 800 chômeurs de moins. Un chiffre également en baisse sur un an, avec -3,4% par rapport à novembre 2015, ce qui représente 122 600 demandeurs d'emploi en moins.

En France métropolitaine, toujours, le nombre d'inscrits de catégories A, B et C progresse par rapport à octobre (+0,3%), à 5 475 800 chômeurs fin novembre 2016 (5 778 000 Dom Inclus). Toutes catégories confondues (A, B, C, D et E), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 6 238 400 en France métropolitaine (6 574 100 pour la France entière), en augmentation de 0,4% sur un mois (+23 500 inscrits) et en hausse de 1,5% sur un an (+93 900).

Dans le détail, en proportion, ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui profitent le plus de la baisse du chômage de catégorie A en novembre. Leur nombre recule de 2,3% sur un mois (-9,2% sur un an), soit 10 900 chômeurs en moins. Viennent ensuite les 25-49 ans, qui observent un recul de 1,1% sur un mois (-4,1% sur un an), soit 23 100 personnes de moins. Le nombre de demandeurs d'emploi chez les 50 ans ou plus, lui, augmente de 0,2% par rapport à octobre 2016 (+1,6% sur un an), soit 2 200 chômeurs en plus.

A noter que, ce mois-ci, les hommes bénéficient d'une baisse du chômage (-1,1%) plus forte que les femmes (-0,7%), soit respectivement 20 600 chômeurs et 11 200 chômeuses de catégorie A en moins.

Toutes catégories de demandeurs d'emploi confondues, la plus forte baisse concerne les chômeurs de catégorie A (-3,1%) c'est-à-dire ceux tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi. Viennent ensuite les demandeurs d'emploi de catégorie E (-1,9%). La catégorie C, qui regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi et ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures au cours du mois, subit quant à elle la plus forte hausse (+5,3%) en novembre.

Le graphique ci-dessus ne laisse pas de place au doute : le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée (DELD) au sens de l'Insee, c'est-à-dire le nombre de chômeurs de catégories A, B et C inscrits à Pôle Emploi depuis un an ou plus, a explosé ces dernières années en France métropolitaine. Il a bondi de… 148% depuis juin 2008, pour atteindre les 2 421 400 inscrits en novembre 2016. Sur un an, il recule de 1,2%, soit 28 600 personnes de moins. Le chômage de longue durée s'est accentué avec la crise "car les entrées dans le chômage ont augmenté tandis que les sorties bénéficient en priorité aux chômeurs au chômage depuis peu", explique l'Insee. Les populations qui ont le plus souffert de l'aggravation de ce phénomène entre 2008 et 2013 ? Les ouvriers, employés, jeunes, personnes sans diplôme, parents isolés, habitants des zones urbaines sensibles et immigrés, énumère l'Institut. Le 9 février 2015, le ministre du Travail avait annoncé une série de mesures destinées à lutter contre le chômage de longue durée. Parmi elles, la mise en place d'un droit, dès mars 2015, à une "formation qualifiante gratuite" pour tous les chômeurs ayant un projet de formation éligible au compte personnel de formation (CPF). Alors ministre du Travail, François Rebsamen avait également annoncé la mise en place de deux contrats de professionnalisation. L'un, baptisé "nouvelle carrière", s'adressera aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une "longue expérience professionnelle" et devant "adapter leurs compétences", ce dès le premier semestre 2015. Le contrat "nouvelle chance" est, lui, dédié aux chômeurs très éloignés de l'emploi. Les motifs du chômage en France

En France métropolitaine, les entrées sur les listes de Pôle emploi en catégories A, B, C augmentent de 1,1% sur un mois, à 551 700 en novembre 2016. 18,7% de ces inscriptions ont été causées par des fins de contrat à durée déterminée. Les entrées pour fin de CDD reculent de 1,8% sur un mois, à 103 000 en novembre 2016 (-10% sur un an).

Les inscriptions pour licenciement économique reculent sur un mois (-3,7%), à 12 900 fin novembre. Sur un an, elles baissent de 1,5%. Les premières entrées sont elles aussi en baisse sur un mois (-2,5%) mais elles explosent sur un an (+30,1%).

A noter que la catégorie "Autres cas" regroupe les motifs suivants : fin d'activité non salariée, rupture conventionnelle de CDI, retour en France et fin de détention, entre autres.

En octobre 2016, le Nord, les Bouches-du-Rhône et Paris sont les trois départements qui comptent le plus de demandeurs d'emploi de catégorie A.

Le nombre de chômeurs de catégorie A par département en octobre 2016 Département Nombre de chômeurs Département Nombre de chômeurs Ain 26 700 Indre-et-Loire 29 800 Aisne 37 100 Isère 60 400 Allier 17 900 Jura 10 100 Alpes-de-Haute-Provence 10 400 Landes 20 200 Alpes-Maritimes 71 100 Loire 39 200 Ardèche 18 700 Loire-Atlantique 65 800 Ardennes 16 700 Loiret 36 000 Ariège 9 500 Loir-et-Cher 15 000 Aube 21 100 Lot 8 200 Aude 24 800 Lot-et-Garonne 16 500 Aveyron 10 600 Lozère 2 500 Bas-Rhin 55 100 Maine-et-Loire 39 000 Bouches-du-Rhône 136 900 Manche 20 300 Calvados 34 800 Marne 29 800 Cantal 4 800 Mayenne 11 000 Charente 18 200 Meurthe-et-Moselle 38 300 Charente-Maritime 35 000 Meuse 9 200 Cher 16 000 Morbihan 36 500 Corrèze 10 000 Moselle 57 600 Corse du sud 8 800 Nièvre 8 900 Côte-d'Armor 28 600 Nord 173 400 Côte-d'Or 24 100 Oise 44 400 Creuse 5 100 Orne 13 000 Deux-Sèvres 15 600 Paris 132 500 Dordogne 20 800 Pas-de-Calais 89 100 Doubs 26 600 Puy-de-Dôme 31 400 Drôme 31 100 Pyrénées-Atlantiques 30 300 Essonne 59 300 Pyrénées-Orientales 38 000 Eure 32 500 Rhône 97 700 Eure-et-Loir 22 000 Saône-et-Loire 25 100 Finistère 44 100 Sarthe 28 400 Gard 53 200 Savoie 23 000 Gers 7 600 Seine-et-Marne 66 000 Gironde 89 500 Seine-Maritime 73 900 Haute-Corse 9 700 Seine-Saint-Denis 119 500 Haute-Garonne 80 000 Somme 33 800 Haute-Loire 9 600 Tarn 20 800 Haute-Marne 8 700 Tarn-et-Garonne 14 800 Haute-Pyrénées 13 900 Territoire de Belfort 8 200 Hautes-Alpes 8 500 Val-de-Marne 75 700 Haute-Saône 11 300 Val-d'Oise 71 800 Haute-Savoie 39 400 Var 64 500 Haute-Vienne 17 500 Vaucluse 40 100 Haut-Rhin 40 200 Vendée 29 100 Hauts-de-Seine 80 000 Vienne 18 300 Hérault 87 300 Vosges 20 500 Ille-et-Villaine 46 600 Yonne 16 500 Indre 10 800 Yvelines 65 200

En octobre 2016, c'est en Corse du Sud que le nombre de chômeurs de catégorie A a le plus progressé sur un mois (+31,3% par rapport à septembre). A l'inverse, le Gers enregistre la plus forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi : -2,6% entre septembre et octobre 2016.

C'est dans le Nord que les chômeurs de catégorie A sont les plus nombreux : ils sont 173 400 en octobre 2016, un chiffre en naisse sur un mois (-0,7%). Deuxième département dans lequel le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité est le plus élevé, les Bouches-du-Rhône, où le nombre d'inscrits progresse par rapport à septembre (+1,4%), à 136 900 personnes. Paris arrive en 3e position avec 132 500 inscrits dénombrés fin octobre, soit une baisse de 1% sur un mois.

A l'opposé de l'échelle, la Lozère, le Cantal et la Creuse restent les trois territoires qui comptabilisent le moins de chômeurs. Sur un mois, leur nombre augmente de 4,2% pour le premier, de 2,1% dans le second et recule de 1,9% dans le dernier. A noter que les données départementales sont brutes. Les chiffres nationaux, cités plus haut, eux, sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Au troisième trimestre 2016, le taux de chômage en France progresse de 0,1 point sur trois mois, à 9,7% en métropole, soit 2,8 millions de personnes au chômage (au sens du BIT). Un chiffre toutefois en baisse sur un an, avec 0,4 point de moins qu'au troisième trimestre 2015. Outre-mer compris, le taux de chômage atteint 10% de la population active. Un taux lui aussi en hausse de 0,1 point par rapport au second trimestre 2016 (-0,5 point sur un an).

Les moins de 25 ans subissent la plus forte hausse du taux de chômage (+1,2 point sur trois mois). Dans les autres catégories d'âge, sur trois mois, les Français âgés de 50 ans ou plus connaissent eux aussi une hausse (+0,5 point) et ceux âgés de 25 à 49 ans connaissent quant à eux une embellie avec une baisse de 0,2 point de leur taux de chômage.

Les moins de 25 ans restent les premières victimes du chômage, et de loin, avec un taux à 25,1% au troisième trimestre 2016 (25,7% Dom inclus). Le taux de chômage chez les 50 ans et plus, lui, s'établit à 7% (7,2% dans la France entière). Celui des 25-49 ans atteint 8,7% (9% Outre-Mer inclus), soit 0,2 point de moins qu'au second trimestre 2016.

Après avoir fait mieux que les hommes pendant dix-sept trimestres d'affilée, les femmes affichent un taux de chômage égal à celui des hommes, à 9,7%.

A quoi s'attendre d'ici la fin de l'année ? Le nombre de demandeurs d'emploi en France devrait continuer à "baisser modérément" jusqu'à la fin de l'année (-0,1 point) selon l'Insee, pour atteindre 9,5% de la population active en métropole et 9,8% outre-mer compris, selon un point de conjoncture publié par l'institut.

Grâce à notre carte interactive, découvrez le taux de chômage par département au second trimestre 2016.

Au 2e trimestre 2016, les trois départements français qui affichent le plus fort taux de chômage sont les Pyrénées Orientales (15,2%), l'Hérault (13,6%) et l'Aisne (13,5%). Dans le premier, le taux de chômage recule de 0,2 point sur trois mois et de 0,4 point sur un an. A l'inverse, les départements aux taux de chômage les plus bas restent le Cantal (6,1%), la Lozère (6,3%) et la Mayenne (6,6%). Ces territoires enregistrent des taux de chômage inférieurs à la moyenne nationale, qui s'établit à 9,6% en France métropolitaine au second trimestre 2016. A noter que le taux de chômage a baissé dans le Cantal (-0,3 point), en Lozère (-0,1 point) et en Mayenne (-0,2 point) par rapport au 1er trimestre 2016.

Des trois derniers présidents à avoir dirigé la France, c'est Nicolas Sarkozy qui affiche les meilleurs résultats en termes d'emploi. En mars 2008, le taux de chômage en France métropolitaine est à son plus bas depuis janvier 1996, à 6,8%, et même depuis juin 1983. C'est 2,9 points de moins qu'au troisième trimestre 2016. Le plus faible nombre de chômeurs de catégorie A depuis 1996 a lui aussi été enregistré sous le prédécesseur de François Hollande, en février 2008, à 1 983 500 dans la métropole, soit 80% de moins qu'en août 2015.

Bon à savoir

Le nombre de chômeurs en France représentés dans le premier graphique sont les demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi, c'est-à-dire les personnes sans emploi "tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi" et donc non les chômeurs de longue durée. Les données présentées concernent les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi, l'organisme en charge de la lutte contre le chômage.