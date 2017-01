Créations d'entreprise : en hausse en novembre

En novembre 2016, le nombre de créations d'entreprise, tous types confondus, progresse de 4,4% sur un mois et de 10,2% sur un an, à 46 295 (données CVS-CJO).

Pour calculer les chiffres de la création d'entreprise, l'Insee s'appuie sur le répertoire Sirene, auquel toutes les entreprises, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, sont obligées de s'inscrire lorsqu'elles déclarent démarrer leur activité. Ci-dessous les données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Chart: Les créations d'entreprise en France (données CVS-CJO) Description: Les créations d'entreprise en France. Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. Tags: Insee Créations d'entreprise Author: JDN charts powered by iCharts

En novembre 2016, le nombre de créations d'entreprise en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) augmente de 4,4% sur un mois, après -1,8% en octobre. En données brutes, c'est-à-dire non corrigées, les créations d'entreprise baissent de 2,2% sur un mois, à 46 284, comme le montre le graphique ci-dessous.

Le nombre cumulé de créations d'entreprise sur les douze derniers mois progresse de 5,7%, après +4,7% également en octobre, notamment du fait de la nette augmentation des créations d'entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs, c'est-dire les auto-entrepreneurs (+10,3%), et des créations de sociétés (+6,1%). Sur les douze derniers mois, 40,4% des demandes d'immatriculation concernent des micro-entrepreneurs. Un chiffre en recul : il y a un an, cette part représentait 43,3%.

Le nombre cumulé de créations d'entreprise au cours des trois derniers mois bondit de 4,7% par rapport aux mêmes mois de l'année précédente, contre +4,7% en octobre.

Quels secteurs contribuent le plus à la création d'entreprise ?

(Cliquez sur la légende pour faire disparaître les éléments)

Chart: Les créations d'entreprises en France par secteur Description: Le nombre de créations d?entreprises (y compris auto-entrepreneurs) par secteur en France. Tags: Création d?entreprise constructionCréation d'entreprise commerceCréation d'entreprise servicesCréation d'entreprise restaurationCréation d'entreprise industrie Author: JDN charts powered by iCharts

Le cumul de créations d'entreprise dans l'hébergement et la restauration grimpe de 10,3% par rapport aux mêmes mois un an auparavant. C'est la plus forte hausse enregistrée, avant celles des activités immobilières (+9,4%), du Commerce, transports, hébergement et restauration (+8,4%), de l'Information et communication (+7,8%), du soutien aux entreprises (+7,4%). Loin derrière, l'Enseignement, santé, action sociale (+5,1%) et l'Industrie (+0,1%). La construction (-5,3%) et les services aux ménages (-1,2%) enregistrent en revanche des reculs significatifs sur cette période.

Dans une exigence d'harmonisation des chiffres au niveau européen, l'Insee s'est calqué sur la définition qu'a donnée Eurostat de la création d'entreprise. Par "création d'entreprise", l'organisme statistique de l'Union européenne entend l'apparition d'une unité légale exploitante n'ayant pas de prédécesseur, c'est-à-dire, à la mise en œuvre de nouveaux moyens de production. L'Insee considère également que la reprise d'une activité par un entrepreneur après une interruption de plus d'un an fait partie des créations d'entreprise, au même titre que la reprise par un nouvel entrepreneur de tout ou partie des activités et moyens de productions d'un autre entrepreneur.

Depuis le 1er janvier 2009 (date à laquelle le régime d'auto-entrepreneur, créé par la loi de modernisation de l'économie (LME) de 2008, est entré en vigueur), les demandes de créations en auto-entrepreneur enregistrées dans le répertoire Sirene sont prises en compte par les statistiques de la création d'entreprise.

Tous les indicateurs économiques