Classement d'entreprises : les plus riches, les plus profitables

Chiffres d'affaires, profits, capitalisations boursières : découvrez le classement des entreprises les plus riches du monde.

Comme chaque année, le magazine Fortune a publié son palmarès Global 500, classant notamment les entreprises au plus gros chiffre d'affaires. De son côté, PricewaterhouseCoopers (PwC) publie également chaque année au mois de juin son classement des sociétés à la plus grosse capitalisation boursière. Retrouvez ci-dessous les dernières informations disponibles.

1er : Walmart, 485,873 milliards $ de chiffre d'affaires Voir le classement Walmart emploie 2 300 000 salariés. © Walmart

En 2016, pour la quatrième année consécutive, Walmart est au sommet du podium des entreprises générant le plus de chiffre d'affaires. Comme en 2015, le groupe énergétique chinois State Grid occupe la seconde position du classement. Un changement est à noter au pied du podium : le groupe pétrolier et chimique chinois Sinopec prend la troisième place à son concurrent national China National Petroleum.

Comme il y a un an, les entreprises chinoises occupent trois des cinq premières places du classement. Mais avec six entreprises présentes dans le top 15, les Etats-Unis restent la nation la plus représentée. Le premier groupe européen est l'allemand Volkswagen qui se classe 6e. La première entreprise tricolore, Axa se classe 25e du Global 500 avec un chiffre d'affaires de 143,722 milliards d'euros.

Notons que sur les 15 premières entreprises du classement établi par Fortune deux font leur apparition : le groupe d'assurances UnitedHealth Group (13e) et la chaîne de pharmacies CVS Health (14e).

Les 10 plus grandes entreprises du monde, par chiffre d'affaires Rang Entreprise Chiffre d'affaires 2016 (milliards $) 1 Walmart 485,873 2 State Grid 315,199 3 Sinopec Group 267,518 4 China National Petroleum 262,573 5 Toyota Motor 254,694 6 Volkswagen 240,264 7 Royal Dutch Shell 240,033 8 Berkshire Hathaway 223,604 9 Apple 215,639 10 ExxonMobil 205,004 Source : Fortune

En 2016, le chiffre d'affaires des 500 plus grosses entreprises mondiales s'établissait à 27 700 milliards de dollars, contre 27 600 milliards de dollars en 2015. 34 pays font partie du classement des 500 entreprises avec le plus gros chiffre d'affaires. Au total, ces entreprises emploient 67 millions de salariés.

Les banques chinoises enregistrent des résultats plus que confortables en 2016. Quatre d'entre elles (l'Industrial & Commercial Bank of China, la China Construction Bank, l'Agricultural Bank of China et la Bank of China) font partie du cercle très fermé des cinq sociétés les plus profitables du monde. Les Etats-Unis tirent aussi leur épingle du jeu : l'entreprise la plus lucrative en 2016 n'est autre qu'Apple, qui a généré 45,687 milliards de dollars de bénéfices en 2016 (contre 53,394 milliards de dollars en 2015).

Le laboratoire pharmaceutique Gilead Sciences et Toyota Motor se font ravir leur place dans le top 10 des entreprises de plus rentables par Alphabet, la société mère de Google (9e) et Samsung Electronics (10e).

Les 10 entreprises les plus profitables du monde Rang Entreprise Bénéfice 2016 (milliards $) 1 Apple 45,687 2 Industrial & Commercial Bank of China 41,883 3 China Construction Bank 34,840 4 Agricultural Bank of China 27,687 5 Bank of China 24,773 6 JP Morgan Chase 24,733 7 Berkshire Hathaway 24,074 8 Wells Fargo 21,938 9 Alphabet 19,478 10 Samsung Electronics 19,316 Source : Fortune

En 2016, deux entreprises peuvent se targuer d'employer plus d'un million de collaborateurs. L'immuable distributeur américain Walmart, comme en 2015, trône très largement en première position avec 2,3 millions de salariés. Loin derrière suit le chinois China National Petroleum (1 512 048 salariés).

Parmi les 10 entreprises embauchant le plus grand nombre de salariés, l'étude Global 500 révèle que 5 entreprises sont chinoises et deux sont américaines. Le premier groupe européen, Volkswagen est 7e. La France place une entreprise dans le top 20 des entreprises qui comptent le plus grand nombre de salariés. Il s'agit de Sodexo qui, selon le classement établi par Forbes, emploie 425 572 personnes.

Les 10 plus grandes entreprises du monde, par le nombre d'employés Rang Entreprise Nombre de salariés 1 Walmart 2 300 000 2 China National Petroleum 1 512 048 3 China Post Group 941 211 4 State Grid 926 067 5 Hon Hai Precision Industry 726 772 6 Sinopec Group 713 288 7 Volkswagen 626 715 8 US Postal Service 574 349 9 Compass Group 527 180 10 Aviation Industry Corp. of China 501 368 Source : Fortune

Pour la sixième année consécutive, Apple domine le classement mondial des capitalisations boursières, comme le dévoile l'édition 2017 du palmarès de PricewaterhouseCoopers rendu public le 28 juin. La valorisation boursière de la marque à la pomme atteint 754 milliards de dollars contre 604 milliards de dollars en 2016. Comme l'an dernier, Alphabet (ex-Google) et Microsoft complètent le podium avec une capitalisation boursière de 579 et 509 milliards de dollars contre respectivement 518 et 437 milliards de dollars en 2016. Notons la très forte poussée d'Amazon qui occupe la quatrième place du classement. En 2016, le groupe dirigé par Jeff Bezos était en neuvième position.

Les 20 plus grandes entreprises du monde, par capitalisation boursière Rang Entreprise Nationalité Secteur Capitalisation boursière au 31 mars 2017 (milliards $) 1 Apple Etats-Unis Technologie 754 2 Alphabet (ex-Google) Etats-Unis Technologie 579 3 Microsoft Etats-Unis Technologie 509 4 Amazon.com Etats-Unis Service à la consommation 423 5 Berkshire Hathaway Etats-Unis Finance 411 6 Facebook Etats-Unis Technologie 411 7 Exxon Mobil Etats-Unis Pétrole et gaz 340 8 Johnson&Johnson Etats-Unis Santé 338 9 JPMorgan Chase Etats-Unis Finance 314 10 Wells Fargo & Co Etats-Unis Finance 279 11 Tencent Chine Technologie 272 12 Alibaba Chine Service à la consommation 269 13 General Electric Etats-Unis Industries 260 14 Samsung Corée du Sud Biens de consommation 259 15 AT&T Etats-Unis Télécommunications 256 16 Bank of China Chine Finance 246 17 Nestle Suisse Biens de consommation 239 18 Bank of America Etats-Unis Services à la consommation 236 19 Procter & Gamble Etats-Unis Biens de consommation 230 20 China Mobile Hong Kong Télécommunications 224 Source : PwC

Les Etats-Unis trustent les 10 premières places du classement. 14 entreprises sur les 20 premières appartiennent au pays de l'oncle Sam. Le premier groupe non-américain est le chinois Tencent qui pointe à la onzième position. Au total, 3 groupes chinois font partie du classement contre 2 en 2016. Les autres pays représentés sont la Corée du Sud, la Suisse et Hong Kong (que le classement n'assimile pas à la Chine). Total est le premier groupe français présent dans le top 100 des entreprises à la plus forte capitalisation boursière. Le groupe pétrolier, en 52e position, gagne 5 places en une année. La première entreprise de la zone euro, le belge Anheuser-Busch, se situe en 21e position.