Le Hub numérique au cœur des nouveaux services de proximité de La Poste

Eric de Legge on air La Poste Mis à jour le 19/09/17 16:01

Le Groupe La Poste accélère son déploiement dans les services de proximité en s'appuyant sur sa plate-forme numérique, reliée à des applications et des objets connectés. Un exemple de la convergence du lien social et du numérique.

Le nouveau service de La Poste "Veiller sur mes parents ", lancé avant l'été, repose sur le réseau des 73 000 facteurs qui rendent visite aux seniors partout sur le territoire et avertissent leurs proches. Du lien social ? Pas seulement, car ce nouveau service repose sur une infrastructure numérique essentielle dans le déploiement des nouveaux services de proximité du Groupe La Poste en apportant sécurisation et respect de la confidentialité des données générées.

90 000 appareils sont reliés à la plate-forme numérique du Groupe, le "Hub Numérique"

Chaque facteur est en effet équipé d'un smartphone avec une application "maison" baptisé Facteo - soit 90 000 appareils au total, reliés à la plate-forme numérique du Groupe, le "Hub Numérique". Dans le cadre du nouveau service Veiller sur mes parents, le facteur remplit un formulaire sur son Facteo à l'issue de sa visite, envoyé à la famille du senior via le "Hub Numérique". Le Hub Numérique travaille avec son écosystème de partenaires pour enrichir ce type de service par des objets connectés, mis au point par des start-up partenaires. Ce pourrait être en fonction des besoins, un verre connecté permettant de mesurer l'hydratation du senior ou encore un coussin connecté permettant d'avoir un accès ergonomique à des services en ligne.

Les autres services rendus par le facteur reposent sur un fonctionnement similaire où l'infrastructure numérique est essentielle, de la livraison de colis à la remise de recommandés, via Facteo, en passant par les nouveaux services rendus aux entreprises. Avec le Colissimo on demand, un professionnel affranchit son colis en ligne, puis appuie sur le "Domino", bouton connecté de La Poste directement relié aux services Facteurs par le Hub Numérique, et le facteur viendra récupérer son colis dans l'après-midi. C'est simple et cela permet de gagner du temps.

"L'ambition de La Poste de devenir la première entreprise de services de proximité humaine s'appuie sur cet outil puissant qu'est le Hub Numérique mais aussi sur un écosystème d'innovation développé autour du Hub. " explique Vanessa Chocteau, directrice du programme French IoT de La Poste. Car La Poste n'innove pas seule pour déployer ses nouvelles offres. A elle les services de proximité, qui s'appuient notamment sur le réseau des 73 000 facteurs, à d'autres le développement de solutions spécifiques : objets connectés, domotique, logiciels, applications, développés par des grands groupes comme Legrand ou par des start-up. Nombre de start-up sont issues du programme French IoT, comme Dynseo qui développe des jeux cognitifs mis à disposition sur la table Ardoiz, commercialisée par La Poste auprès des seniors.

Numériser et simplifier les relations des collectivités avec les citoyens

"Le Hub Numérique est une plateforme pensée pour accueillir une multitude de services, souligne Vanessa Chocteau. Il traite aujourd'hui jusqu'à 1,2 million de données par jour qu'il envoie vers 100 000 terminaux pour une offre de service". Développée en mode SaaS, la plateforme est dimensionnée pour supporter de forts pics de charge et être reliée à d'autres plateformes de services comme celle de Docapost Localeo, proposant aux collectivités locales une offre de Gestion de la Relation Citoyen (GRC). Car le particulier auquel s'adresse La Poste est aussi un citoyen, demandeur de relations simplifiées avec les collectivités locales.

Les collectivités peuvent greffer les services qu'elles souhaitent

La simplification des échanges entre les collectivités locales et leurs administrés passe par la digitalisation. Docapost, filiale du Groupe La Poste et acteur majeur de la transformation numérique des entreprises et acteurs publics apporte une réponse adéquate avec sa solution Localeo. Ainsi Docapost Localeo peut déployer pour le compte d'une commune l'accès d'un citoyen, depuis sa tablette, au prêt d'un livre numérisé, à l'inscription sur les listes électorales, au signalement d'un problème de voirie, etc.

"Nous mettons à la disposition des collectivités une plateforme sur laquelle elles peuvent greffer les services qu'elles souhaitent, que ce soit à travers une application mobile ou un site web. Nous allons jusqu'aux notifications sur le smartphone du particulier et pouvons ajouter des services de proximité de La Poste via le Hub Numérique" se réjouit Vanessa Chocteau, qui évoque aussi la possibilité d'associer des services marchands proposés par les commerçants ou associations de proximité à ces services rendus aux citoyens. Un gage de simplicité dans la vie de tous les jours.