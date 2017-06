Vie pro et vie perso : le grand mélange du digital

Le digital et l'arrivée sur le marché du travail de la génération Z semblent effacer les barrières entre la vie professionnelle et la vie professionnelle. Un postulat validé par une étude OpinionWay.

Smartphones, ordinateurs portables, accès au réseau d'entreprise à distance… Avec la montée en puissance du numérique, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle est de plus en plus floue. Une étude menée auprès de chefs d'entreprise par l'institut OpinionWay et mise en forme par notre partenaire Statista permet de prendre véritablement conscience de la situation.

La barrière entre vie pro et vie perso : c'est du passé. © JDN - Statista

Ainsi, les dirigeants interrogés sont 54% à estimer qu'avec le numérique, leurs salariés consacrent davantage de temps à leurs affaires personnelles sur le lieu de travail. Dans le détail, 38% sont plutôt d'accord et 16% tout à fait d'accord. Le digital rendrait donc les salariés tire-au-flanc ? Pas vraiment…

Ainsi les chefs d'entreprise ayant participé à l'étude sont 58% à estimer qu'avec les nouveaux moyens de communication, les salariés consacrent également davantage de temps à travailler pendant leur temps libre. 42% sont plutôt d'accord avec cette observation, 16% étant tout à fait d'accord.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

