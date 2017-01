Les 15 entreprises qui offrent les meilleures opportunités de carrière en France

D'après les données du site d'emploi Glassdoor, pour s'assurer de belles promotions internes, mieux vaut faire carrière dans le conseil ou dans le secteur de l'IT.

Rémunération, ambiance de travail, temps de transport, confort des locaux, avantages matériels (comme par exemple des tickets restaurant ou un véhicule de fonction). Ces éléments sont importants pour attirer les meilleurs talents. Mais pour les fidéliser, mieux vaut proposer de belles possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. 14e (ex aequo) : Amazon Voir le classement © Amazon

Et à ce petit jeu, certains employeurs sortent du lot. C'est ce que démontre une étude menée par le site d'emploi Glassdoor que le JDN dévoile en exclusivité.

Elle prend en compte les répondants Français ayant posté sur le site entre novembre 2014 et janvier 2017. Ces derniers ont donné une note comprise entre 0 et 5. Seuls les postes en CDI, en CDD ainsi que les contrats d'apprentissage sont intégrés dans l'échantillon. Pour assurer sa représentativité, les entreprises devaient avoir plus de 20 notations. Au total, 700 entreprises rentraient dans ces critères. Voici le top 15.

Apparemment, les profils travaillant dans les grands groupes de conseil et dans le secteur IT, apportent une attention toute particulière aux collaborateurs. Certaines licornes tirent également leur épingle du jeu.

