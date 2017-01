Vous voulez décrocher un entretien ? Digitalisez-vous

CV traditionnel et astuces digitales peuvent faire bon ménage et taper dans l’œil du recruteur. Hyperliens, QR Codes, e-réputation parfaite... Les bonnes astuces abondent.

Un CV esthétique, tendance et qui "présente bien", est avantageux. Mais à l'heure où la majorité des candidatures sont envoyées au format PDF, il est tout à fait pertinent d'y inclure des liens et des artifices digitaux. Ceux-ci peuvent se trouver dans vos CV, vos lettres de motivation mais aussi dans vos mails d'accroche.

Les hyperliens apportent une chaleur et permettent d’insérer des liens cliquables dans la page. Dès lors que le recruteur clique, il est transporté vers l’univers du candidat en une fraction de seconde. Aujourd’hui, le monde de l’entreprise recherche avant tout une personnalité, un collaborateur avec qui nouer un partenariat "gagnant-gagnant" idéalement sur le long terme. N’ayez pas peur de montrer qui vous êtes, en insérant un lien vers un blog personnel, vers votre profil Linkedin, ou encore votre compte Twitter ou Instagram !

Attention toutefois à les présenter de manière "marketée et bien packagée". Les urls à rallonge sont à bannir, préférez un texte court et impactant qui renvoie directement vers le site en question. Exemple : "Découvrez mon portfolio de photos" peut être un excellent "anchor text" qui suscite la curiosité du recruteur. Ou encore "Rencontrons-nous sur Linkedin" pour renvoyer directement vers votre profil Linkedin. Cela peut être aussi une vidéo youtube qui redirige vers votre CV vidéo !

Afin d’accentuer le côté très visuel d’un CV, les candidats peuvent insérer des éléments graphiques qui vont véhiculer le bon message très rapidement. Par exemple, insérer un QR Code en fin de page ou en tête de page, peut être intéressant graphiquement, et attirer l’œil du lecteur.

Ainsi, vous générerez de l’attention sur un projet en particulier, vous éveillez les sens de votre lecteur et vous suscitez l’envie d’aller lever le mystère : que se passe-t-il une fois que je scanne le QR Code ? Je suis à nouveau redirigé vers un site, un blog. La finalité est la même qu’un hyperlien, mais la façon de le présenter est plus dynamique et attire l’œil assurément.

De la même façon, nous pouvons mentionner Linkedin, Facebook ou un blog par des icônes cliquables, donc tout de suite plus colorées, plus visuelles qu’un simple lien. Choisissez vos pictogrammes avec soin, ils véhiculeront également votre goût du design et en dites long sur qui vous êtes.

Evidemment, la e-réputation est impeccable

Bien entendu, digitaliser son profil implique d’avoir travaillé sa visibilité en ligne en amont : un Linkedin impeccable, un Facebook vidé de photos de soirées, un instagram intéressant et quelques articles de vous sur vos thèmes de prédilection. En matière de e-réputation Rien ne doit être laissé au hasard !