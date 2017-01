Voici ce qui rend votre CV parfait...

Les recruteurs ont souvent sur leur bureau une pile de CV qui se ressemblent tous plus ou moins. Pourtant il existe des moyens qui permettent de se démarquer de la masse. En voici quelques-uns.

Les candidats écrivent sur leurs formations, leurs expériences professionnelles, mais oublient parfois l’essentiel : que voulez-vous faire ? quel est l’objectif de votre CV ?

Dites-le clairement, énoncez vos objectifs, de manière précise, dans une partie que vous appellerez "Profil & Objectifs".

Exemple dans les deux phrases suivantes simples et efficaces qui peuvent tout à fait accompagner un CV : "Actuellement étudiante en première année de XXX Business School, je suis à la recherche d’un stage en Marketing à partir de mai 2017. Idéalement, je souhaiterais rejoindre une agence de communication à Paris, au sein de laquelle je saurais être force d’exécution et atteindre les objectifs fixés".

En général, les candidats se contentent de mentionner les éléments suivants : nom, prénom, téléphone et mail. Certains recruteurs passent moins de 10 secondes sur votre CV, alors que vous devez vraiment vous démarquer dès les premières lignes !

Une catégorie Contact beaucoup plus fournie et attractive est une chose pertinente. Elle doit donner envie au lecteur. Voici ce que l'on peut mettre dans cette catégorie :- Titre du job visé- Localisation (par exemple "Basée sur Angers, mobile dans toute la France")- Disponibilité- Téléphone- Mail- Éventuellement lien vers le profil LinkedIn ou le compte Twitter- Langues pratiquées

- Objectif : stage de 3 mois dans la grande distribution

N’ayez pas peur d’aller loin dans cette catégorie Contact, l’idée est de pouvoir faire le tour de votre profil très rapidement, afin d’éviter d’avoir à lire votre CV.

Une rubrique Expertise qui fait mouche

N’oubliez pas d’afficher d’entrée de jeu votre tableau d’expertise, si vous pensez être vraiment à l’aise dans un domaine.

Vous listez ainsi les termes qui vous parlent, et qui pourraient éventuellement déclencher le coup de cœur d’un manager. Vous répondez à un besoin, donc l’entreprise doit voir en vous une solution idéale pour les postes qu’elle doit pourvoir. Les mots clés que vous mettrez dans votre CV vous aideront non seulement à passer les premières étapes difficiles des ATS, mais aussi à valoriser votre expertise et savoir.