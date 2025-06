Docteur Maboul a un nouveau champion du monde et il est Français

Blouse blanche obligatoire, kinésithérapeute, cellule d'aide psychologique… Pour cette quatrième édition des championnats du monde de Docteur Maboul, les organisateurs ont fait les choses en grand.

Qui aurait cru qu'extraire un os en plastique avec une pince métallique deviendrait un jour une discipline mondiale ? Ce 14 juin, le prestigieux Pavillon Wagram de Paris accueillait… le championnat du monde de Docteur Maboul. Cette compétition peut paraitre improbable, mais elle fut organisée de manière très sérieuse.

Ne vous y trompez pas : derrière son apparence ludique, cette compétition respecte un protocole rigoureux. Les 256 participants, tous âgés d'au moins 18 ans, évoluent sous l'œil vigilant de 20 arbitres officiels qui ne laissent rien passer. La blouse blanche n'est pas un simple accessoire mais une obligation réglementaire pour accéder aux tables de jeu, apportant une dimension solennelle à l'événement. Ce cadre strict transforme un divertissement d'enfance en une compétition adulte où la concentration et la précision sont évaluées avec sérieux.

Et ce n'est pas tout. En effet, pour cette quatrième édition du championnat du monde de Docteur Maboul, les organisateurs ont fait les choses en grand et ont tout prévu pour accompagner les participants face au stress de la compétition. Un espace détente avec kinésithérapeute et professeur de yoga permettait aux participants de se relaxer entre les matchs. Pour ceux qui ont subi une élimination précoce, une cellule d'aide psychologique était disponible tout au long de la journée, proposant écoute et conseils pour gérer la déception. Innovation de cette édition 2025 : une zone spéciale équipée d'un punching ball représentant les pièces les plus difficiles du jeu offrait aux concurrents l'opportunité d'évacuer leur frustration après un échec.

Les règles de cette compétition reprennent les principes fondamentaux du jeu Docteur Maboul. Lors de ces championnats du monde, les organisateurs avaient mis au point deux épreuves distinctes : le mode Hôpital et le mode Urgence.

Dans le mode Hôpital, les joueurs opèrent à tour de rôle pour retirer les bobos du patient sans toucher les bords de la cavité. Chaque pièce retirée avec succès rapporte des points. En mode Urgence, place à la vitesse : les joueurs ont 60 secondes pour retirer un maximum de pièces avant la fin du chronomètre. Tout contact déclenche une alarme sonore et lumineuse, synonyme d'échec pour l'opération en cours. Pour les deux modes, c'est le joueur qui retire le plus de bobos qui remporte la partie.

Et bonne nouvelle, c'est une Française qui a remporté la compétition. Il s'agit de Margaux Janvier, âgée de 21 ans et étudiante en … médecine. La jeune femme a fait preuve d'une dextérité et d'une maîtrise impressionnantes pour apporter à la France un joli titre de champion du monde. A noter que cette compétition rencontre de plus en plus de succès au fil des années. Pour la première édition, ils étaient 18 participants. Pour cette quatrième édition, 256 joueurs s'étaient donné rendez-vous. A quand les J.O. ?