Voilà ce que les recruteurs attendent dans votre lettre de motivation

Souvent négligée voire abandonnée, la lettre de motivation peut toutefois influencer fortement le cours d’une candidature. Encore faut-il qu’elle contienne les éléments qui attirent l’œil des recruteurs.

Tel un premier contact, la lettre de motivation renferme bien plus d’informations que vous ne pourriez l’imaginer. Elle révèle au recruteur plusieurs aspects de votre personnalité, selon la manière dont elle est écrite, présentée et structurée. Les conclusions qu’ils en tirent peuvent donc avoir un impact fort sur la suite de votre candidature. Pour réussir à convaincre un potentiel employeur et lui donner envie de vous rencontrer en personne, découvrez les 8 éléments incontournables à faire figurer dans chacune de vos lettres de motivation.

1. Une première phrase choc

Primordiale, la phase d'accroche doit attiser la curiosité du recruteur et l’inciter à continuer sa lecture. Sont donc à proscrire : la banalité, l’impression que vous "tentez votre chance" sans grand espoir, ou encore une trop grande confiance en vous ("je suis la personne qu’il vous faut"). Privilégiez plutôt une entrée en matière concrète qui résume votre position actuelle et ce qui rend le poste convoité cohérent avec vos aspirations.

2. Une lettre personnalisée selon l’entreprise

Il en est de même que pour le CV. Il est indispensable de retravailler sa lettre de motivation à chaque nouvelle candidature. Le recruteur repère très vite les lettres envoyées à la chaîne. Cela dénote un manque d’intérêt et de travail de votre part. Essayez tant que possible d’adresser votre lettre à un contact ciblé (responsable RH ou Manager). Vous devez ensuite expliquer ce qui vous attire vers cette entreprise en particulier.

3. Une mise en avant des compétences requises pour le poste

En plus d’adapter votre lettre à chaque entreprise, vous devez aussi la rendre cohérente par rapport au poste visé. Le recruteur espère découvrir au fil de sa lecture en quoi vous correspondez aux exigences requises. Reprenez ainsi chaque point de la fiche de poste et sélectionnez au sein de vos expériences celles qui sont les plus pertinentes.

4. Des exemples concrets

N’hésitez pas à appuyer chacun de vos arguments avec des chiffres ou une illustration concrète. Ceci permettra de donner du crédit à vos propos auprès du recruteur et de le convaincre d’autant plus que vous êtes la personne idéale. Ne vous contentez ainsi pas de décrire les missions effectuées, mais parlez aussi des conséquences qu’elles ont générées.

5. Un ton enthousiaste et simple

Vous devez réussir à exprimer en peu de mots ce qui vous motive réellement à rejoindre cette entreprise. Évitez ainsi les phrases ou tournures alambiquées, le vocabulaire trop soutenu : restez simple pour faciliter la lecture de votre lettre. Ne soyez pas trop "neutre", il ne sera jamais mal vu d’exprimer votre enthousiasme, bien au contraire.

6. Une structure claire

Pour donner envie au recruteur de vous lire, la structure est votre alliée. Votre lettre ne doit jamais dépasser une page, au risque de décourager totalement le recruteur. Les parties doivent être claires pour que le recruteur puisse lire en un coup d’œil ce qui l’intéresse le plus. Vous pouvez en faire 4 : introduction, pourquoi cette entreprise, pourquoi vous, en quoi votre collaboration sera intéressante.

7. Une orthographe irréprochable

Une faute peut condamner d’office votre candidature. En tout cas, au-delà de quatre ou cinq fautes, vos chances sont alors quasi nulles d’être recontacté pour un entretien. N’oubliez pas de bien vous relire et de faire aussi relire votre lettre par une personne tierce.

8. Une phrase de fin pro-active

Tout comme la première phrase, la dernière est particulièrement importante. C’est celle qui laissera une impression finale au recruteur. Elle doit lui donner envie de vous recontacter et être explicite sur la suite. Démontrez ainsi une dernière fois votre motivation et dites que vous serez ravi de présenter les atouts de votre candidature en entretien.