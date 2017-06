Comment les millennials changent l'ADN de l'entreprise

Les Millenials sont un casse-tête pour les entreprises. Ils sont si digitalisés que les managers peinent parfois à suivre le mouvement. Pourtant, cette génération représente bien une chance pour les entreprises qui peuvent se challenger et se transformer.

Dans un contexte de pénurie de talents sur le marché du travail, les entreprises doivent impérativement recruter et former les jeunes diplômés pour les faire monter en compétence le plus rapidement possible. Or, la carte du monde de ces nouvelles générations de collaborateurs et leurs attentes effraient souvent les employeurs… à tort.

En effet, parce qu’ils ont grandi sous le signe de la crise, du digital et de l’ubérisation, ces "mutants" constituent probablement un agent de changement salvateur pour notre économie. Néanmoins, pour bénéficier pleinement de l’effet Millenials, il est indispensable de suivre quelques règles de conduite. Pour peu que les entreprises aillent jusqu’au bout de la démarche, avec authenticité et sincérité, le résultat en vaut la peine.

Qu’est ce qui peut bien faire rêver les Millennials ? Que veulent ces êtres terre-à-terre et sans illusions qui n’attendent pas grand-chose du management et tout de l’entreprise ? Des valeurs. Il leur est tout bonnement impossible de s’intégrer dans une entreprise dont ils ne partagent pas les valeurs. Pour la première fois dans l’histoire, l’entreprise est donc questionnée directement par ses collaborateurs et mise en demeure de se réinventer, de manière authentique. Fini le marketing. Place à la psychothérapie salvatrice et aux vraies questions : "Qu’incarne-ton collectivement ? Quelles valeurs porte-t-on en commun ?". Il s’agit ensuite d’être congruent et de porter ces valeurs au quotidien, au travers de chaque décision et de chaque interaction avec les collaborateurs car l’injonction est claire : "soyez ce que vous dites que vous êtes !". Jour après jour, ces valeurs infusent dans l’organisation et deviennent des moteurs de changement phénoménaux.