Entreprises, voila pourquoi il faut soigner votre marque employeur

Dénicher les meilleurs talents

Selon LinkedIn, 79% des candidats potentiels sont en recherche passive, c’est-à-dire en poste mais attentifs à de nouvelles opportunités. Pourtant, ce sont souvent eux dont les profils correspondent le mieux aux postes proposés. Ils sont 9% plus performants que les candidats actifs et ont 25% de chances de plus de rester dans la société une fois embauchés. En soignant sa marque employeur, l’entreprise peut séduire ces candidats potentiels et leur donner envie de postuler.

Gagner du temps (et de l’argent)

Rencontrant des difficultés pour dénicher la perle rare, de nombreux recruteurs doivent faire face à des campagnes de recrutement longues et onéreuses. Avec une forte marque employeur, l’entreprise attire davantage et peut recruter plus rapidement les meilleurs talents et les fidéliser. Elle réalise alors un gain de temps et d’argent (jusqu’à 50% de frais de recrutement en moins et un turnover diminué de 28% estime LinkedIn).

Faire face à la concurrence

Certains secteurs sont très concurrentiels. Il faut alors user de stratégies pour faire la différence. En améliorant sa marque employeur, l’entreprise "se fait remarquer" et renvoie une image de stabilité et de prospérité autour d’elle. Cela lui permet de gagner la confiance de nouveaux partenaires et ainsi de se différencier de la concurrence.

Développer sa visibilité et son réseau

Au-delà de son offre produit ou service, lorsqu’une entreprise booste sa marque employeur, elle bénéficie d’une visibilité décuplée et peut ainsi développer son réseau en créant de nouveaux contacts professionnels proches de ses valeurs et de sa culture d’entreprise.