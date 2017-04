Chez AccorHotels, on a le sens de l'hospitalité

Depuis un an, AccorHotels a pris possession de la tour Sequana pour en faire un siège social qui reflète les valeurs du groupe.

Depuis mars 2016, le leader mondial de l'hôtellerie AccorHotels (Sofitel, Pulman, Mercure, Novotel, Ibis, Mama Shelter…) a posé ses valises dans la Tour Sequana à Issy les Moulineaux. Ce bâtiment haut de 100 mètres peut accueillir jusqu'à 2 700 collaborateurs dans 43 000 mètres carré.

Le hall d'accueil Voir les photos L'accueil s'inspire des halls modernes des grands hôtels. Une nuée de bernaches, symbole du groupe AccorHotels, accueille les salariés qui franchissent le seuil de la tour Sequana.

Inaugurée en 2010, elle était initialement le siège social de Bouygues Telecom. Désormais, c'est le groupe dirigé par Sébastien Bazin qui y a pris ses quartiers avec un objectif simple : en faire un lieu dans lequel les salariés s'épanouissent.

Dès l'entrée, les collaborateurs sont accueillis comme des hôtes. Ils peuvent notamment bénéficier d'une grande variété de restaurants, de lieux de détente ainsi que d'une vue panoramique sur la capitale et sa région.

