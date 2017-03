"L'idéal, c'est quand on peut mourir pour ses idées. La politique, c'est quand on peut en vivre !" Ces propos, que l'on doit à l'écrivain français Charles Péguy, ne sont pas prêts d'être contredits par les élus.

Souvent fantasmée, et beaucoup commentée cette année, leur rémunération fait l'objet d'un encadrement des plus stricts depuis 1992 et l'apparition du principe de l'écrêtement : quel que soit le nombre de mandats ou de fonctions qu'ils exercent, les revenus des représentants ne peuvent pas excéder un certain plafond.

Cela n'empêche pas une poignée d'entre eux de percevoir des indemnités plus que confortables, sans compter tous les petits suppléments auxquels ils peuvent prétendre.

Le JDN détaille tous les salaires 2017 des hommes politiques pour chacun des mandats exercés en France et dans l'Union européenne.