15 investissements plaisir et atypiques

Voitures de collection, vignes, restaurants : tour d'horizon des placements préférés des clients des CGP et banquiers privés pour mêler l'utile à l'agréable.

Tous les interlocuteurs de ce dossier nous ont prévenus : investir n'est pas jouer. Voitures de collection, vins, monuments historiques, etc. ne sont pas des placements pour néophytes : "Il ne faut y aller que si c'est vraiment une passion", insiste Yves Gambart de Lignières, conseiller en gestion de patrimoine (De Lignières Patrimoine). Et il recommande de "ne pas y dédier plus de 5% à 15% de son patrimoine". Des voitures de collection plutôt que des voitures anciennes Voir le dossier Les voitures dites de collection ont été produites en nombre limité. © Dutourdumonde/123RF

Les escroqueries sont nombreuses et l'autorité des marchés financiers (AMF) émet régulièrement des mises en garde.

L'investissement "plaisir" doit répondre à une passion, l'investissement atypique à un besoin de diversification, l'idéal étant de réunir les deux, sans jamais se laisser aveugler par la passion.

"La vraie problématique, c'est sa liquidité", souligne Alexandre de Froissard, de Montaigne Patrimoine. "Si le marché se retourne. Il faut que ce soit de l'épargne dont on n'a pas besoin rapidement."

Le plaisir de l'achat permet de compenser la déception de l'investissement si la plus-value n'est pas au rendez-vous, mais mieux vaut être bien entouré et devenir soi-même un spécialiste pour éviter les déconvenues. Cliquez sur les intitulés ci-dessous pour plus de détails :

