MeilleureSCPI.com lance un agrégateur d'investissements en SCPI

Le site Internet de conseil et de souscription permet aux détenteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier de se créer un portefeuille virtuel pour suivre leurs performances.

La plateforme MeilleureSCPI.com lance ce 5 avril Mon Compte SCPI, un compte client gratuit permettant aux détenteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) de suivre en temps réel l'évolution de leur investissement en SCPI : valeur du portefeuille et dividendes versés, acquisitions, cessions, répartition géographique… L'accès à cet outil d'agrégation n'est pas réservé aux seuls utilisateurs du site Internet de conseil et de souscription en SCPI : tous les détenteurs de parts de SCPI (ils sont 600 000 en France, d'après la plateforme) pourront se créer un portefeuille virtuel.

Il leur suffira de renseigner le nom des SCPI dans lesquelles ils détiennent des parts, le nombre de parts qu'ils possèdent et le type de droit (pleine-propriété, nue-propriété et usufruit). Ceux qui voudront connaître leur plus-value pourront également préciser la date et le prix de souscription des parts ainsi que la nature du marché sur lequel la transaction a été effectuée : primaire ou secondaire (revente).

Ce compte permettra aussi aux épargnants de prendre rendez-vous avec l'un des cinq conseillers que compte l'équipe de MeilleureSCPI, composée de 12 personnes au total. La start-up se rémunérera via des rétrocessions lors de ventes de parts de SCPI. "Le but est de les aider à aller chercher de la performance supplémentaire, explique Jonathan Dhiver, qui a fondé la plateforme en 2011. Il existe des moyens d'optimiser son investissement en SCPI et ils ne sont pas forcément mis en avant par les réseaux bancaires. Investir en nue-propriété de parts de SCPI permet par exemple de ne pas percevoir de revenus pendant plusieurs années. Or aujourd'hui les usufruitiers payent cher l'usufruit." Les détenteurs d'un compte sur le site Internet seront également informés du lancement des nouvelles SCPI et se verront recommander celles qui sont les plus adaptées à leur portefeuille.

Côté objectifs, le dirigeant vise les 10 000 comptes clients d'ici fin 2017 et espère que 10% d'entre eux souscriront des parts de SCPI via la plateforme.