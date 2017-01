IaaS & PaaS : +53% de croissance en 2016

Le marché du cloud totalise 146 milliards de dollars sur 2016. Le IaaS et le PaaS demeurent, et de loin, les segments du cloud qui pèsent le plus.

Que représente le marché mondial du cloud sur 2016 ? Le cabinet Synergy Research Group a fait le calcul en prenant à la fois en compte les segments du cloud public et privé. Ce marché représenterait un chiffre d'affaires total 146 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, en hausse de 25% comparé à 2015. La croissance serait tirée principalement par le IaaS et le PaaS (qui, selon Synergy Research, enregistrent une croissance cumulée de 53%), devant les services de cloud privé (+35%) et le SaaS (+34%). Globalement, le IaaS et le PaaS resteraient, aussi, les segments les plus importants sur le terrain du cloud en termes de revenu (voir le graphique ci-dessous).

"Les services cloud, incluant IaaS, PaaS et cloud privé hébergé, ont enregistré une croissance trois fois plus rapide que la vente de logiciels et matériels d'infrastructure cloud sur 2016. Les barrières majeures freinant l'adoption du cloud public sont désormais levées", constate Synergy Research. Résultat : au quatrième trimestre 2016, le poids des services cloud (estimé à hauteur de 30 milliards de dollars par Synergy sur la période) et du SaaS (estimé, lui, à 40 milliards par le cabinet) dépasse pour la première fois, en cumulé, le marché de la vente de logiciel et d'infrastructure cloud (qui représente, elle, 65 milliards de dollars).