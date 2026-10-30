Le salaire de tous les salariés et fonctionnaires va baisser dès janvier 2027 à cause de la hausse d'une cotisation obligatoire

Un changement sur les fiches de paie va entrainer une baisse du salaire net perçu par les salariés du privé et par les fonctionnaires en 2027.

L'année 2027 commencera par une mauvaise nouvelle pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires. En janvier, lorsqu'ils recevront leur salaire, ils constateront que leur revenu net est inférieur à celui des mois précédents. Le pire, c'est que cette nouvelle rémunération n'aura rien d'exceptionnel : elle sera la même durant toute l'année 2027 !

Si le virement arrivé sur leur compte en banque sera plus faible que d'habitude, ce n'est pas parce que leur salaire a baissé. Pour comprendre l'origine de cette diminution, il faudra se pencher sur la fiche de paie. A partir du 1ᵉʳ janvier 2027, un prélèvement obligatoire sur le salaire des travailleurs du secteur privé et des fonctionnaires va considérablement augmenter : la cotisation mensuelle à une mutuelle de santé. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin de salaire, à la ligne "complémentaire santé" dans la rubrique "santé".

Or, selon le cabinet Addactis, spécialiste des assurances, le tarif des mutuelles va augmenter de 7% en moyenne l'an prochain. Les cotisations grimperont de 4,1% dans le meilleur des cas, et jusqu'à 10,8% pour les mutuelles les plus onéreuses.

L'ennui, c'est que ces mutuelles sont obligatoires pour les quelque 32 millions de salariés du privé et de fonctionnaires qui travaillent en France. En effet, depuis 2016, les entreprises privées doivent proposer une mutuelle collective à leurs employés et prendre en charge au moins la moitié du montant des cotisations. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, l'Etat applique la même règle pour tous les agents de la fonction publique, avec une participation financière de 50% également.

Selon le comparateur Les Furets, en mars 2026, les Français payaient en moyenne 1 634 euros par an pour leur complémentaire santé, soit environ 136 euros par mois. Compte tenu du partage des coûts entre employeurs et salariés, un travailleur payait donc de sa poche en moyenne 68 euros par mois pour sa mutuelle en 2026. En appliquant la hausse d'environ 7% prévue en 2027, la complémentaire santé coûtera 73 euros aux travailleurs chaque mois, soit un surcout de 60 euros par an.

Cette augmentation du prix des mutuelles intervient alors que les complémentaires santé ont déjà relevé leurs tarifs de 8% en moyenne en 2024, de 6% en 2025 et de 4,7% en 2026 selon la Fédération nationale de la mutualité française.

Cette flambée des prix est liée à la hausse du coût des consultations médicales, des hospitalisations, des médicaments et des équipements médicaux. En parallèle, la baisse des remboursements assurés par la Sécurité sociale, actée par plusieurs décrets gouvernementaux publiés cet été notamment, a conduit à un transfert des charges vers les complémentaires santé.

Pour faire face à cette hausse des dépenses, les mutuelles sont contraintes de répercuter le coût sur les cotisations réclamées tous les mois à leurs clients.